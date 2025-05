DFB-Pokal: SPORT1 erwirbt Rechtepaket - alle Highlights bis 2030!

Die Highlights des DFB-Pokals werden in Zukunft weiter kostenlos zu sehen sein - und das auf Jahre hinaus: Auch ab der Saison 2026/27 zeigt SPORT1 die besten Szenen aller 63 Partien im Free-TV. Das ergab die Rechtevergabe durch den DFB.

Am Tag nach Pokal-Spielen bekommen die Fans damit wie gewohnt alle relevanten Bilder in ausführlichen Zusammenfassungen angeliefert - natürlich auch on demand bei SPORT1.de.