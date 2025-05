Dreimal Hoeneß im Pokalfinale: "Ein Traum"

Erst Onkel Uli, dann Vater Dieter und jetzt Sebastian? Der Trainer des VfB Stuttgart könnte die erfolgreiche Geschichte der Familie Hoeneß im DFB-Pokal fortführen. "Ich war oft als Zuschauer beim Pokalfinale und jedes Mal begeistert von der Atmosphäre. Dort eines Tages ein Teil davon zu sein, ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist", sagte Sebastian Hoeneß vor dem Finale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin gegen Drittligist Arminia Bielefeld.

Unvergessen dabei das Endspiel am 1. Mai 1982 gegen den 1. FC Nürnberg, damals in Frankfurt: Dieter Hoeneß hatte sich in der Anfangsphase bei einem Zusammenprall eine fünf Zentimeter lange Risswunde an der Stirn zugezogen. Mit einem Turban-ähnlichen Kopfverband, der sich im Laufe der Partie mit Blut tränkte, ging es weiter. Hoeneß bereitete trotz der Verletzung zwei Treffer vor und sorgte nach 0:2-Pausenrückstand kurz vor Schluss für den 4:2-Endstand - natürlich per Kopf.