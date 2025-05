Herzzerreißende Aktion: VfB-Star sucht krebskranken Fan

In einem Instagram-Beitrag von SWR Sport und Zeiglers wWdF ist der namentlich nicht bekannte Fan zu hören. „Ich habe Karten für das Pokalfinale, habe sie aber aufgrund meiner Krebserkrankung weitergegeben und derjenige hat sich so gefreut“, heißt es zunächst.

„Das größte Geschenk des Lebens“

Karazor wandte sich in seinem Kommentar an SWR : „Könnt ihr einen Kontakt herstellen für mich? Ein unterschriebenes Trikot und VIP Karten für ein VfB-Heimspiel nächste Saison - wenn es dem Herrn hoffentlich besser geht - hat er sich auf alle Fälle verdient“, fuhr Karazor fort.

Wie sehr sich wiederum der im Video beschenkte Fan über die Karten freuen dürfte, wird an der Anzahl der Ticketanfragen für das Pokalfinale deutlich .

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat vor dem Endspiel nicht nur einen Rekord an Ticketanfragen verkündet: Wie der Verband mitteilte, habe er „auch einen Rekord an Bot-Angriffen“ verzeichnet. Über 160 Millionen Bot-Anfragen habe der DFB laut eigener Aussage abgewehrt - so viele wie nie zuvor.