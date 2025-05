Hoeneß emotional - Party im Berghain? "Wer weiß"

Die Schwaben waren als haushoher Favorit in die Partie gegangen und wurden dieser Rolle eindrucksvoll gerecht. Als Bielefeld durch den Treffer von Julian Kania (82.) und das Eigentor des Stuttgarter Defensivspielers Josha Vagnoman (85.) noch einmal verkürzte, habe er aber „schon geschwitzt“, berichtete Hoeneß im ZDF: „Das war ein ganz komisches Spiel, um ehrlich zu sein. Wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind, dann haben wir das Spiel komplett auf unsere Seite gezogen. In der zweiten Halbzeit hatten wir die Chance, den Sack zuzumachen. Dachten auch, es sei durch - und dann geht es plötzlich wieder auf. Genau so sieht’s gerade auch in mir drin aus.“