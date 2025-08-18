DFB-Pokal: Darum spielen der BVB und Essen mit Trauerflor

Manfred Sedlbauer 18.08.2025 • 20:52 Uhr Rot-Weiss Essen empfängt am Abend in der ersten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Vor dem Spiel wird es zu Gänsehaut-Momenten kommen.

In den Farben getrennt, in der Sache vereint! Das trifft am Montagabend beim Spiel des BVB in Essen gleich in doppelter Hinsicht zu.

Borussia Dortmund und RWE verbindet eine Fan-Freundschaft. Doch auch das Gedenken an eine Legende des Ruhrgebiets schweißt zusammen.

Schweigeminute, Trauerflor und Fan-Choreo

Beide Mannschaften laufen zudem mit Trauerflor auf. Von beiden Fanlagern gab es Banner, die Mill würdigten. Über 2.500 schwarz-gelbe Anhänger begleiteten ihren Klub ins nur rund 35 Kilometer von Dortmund entfernte Essen.

Das Stadion an der Hafenstraße ist bereits seit Tagen restlos ausverkauft.

„Ich bin Pokalsieger, kein Weltmeister“

Mill schaffte in Essen den Sprung in den Profifußball und entwickelte sich zu einem der prägendsten Stürmer seiner Generation.

Für den RWE brachte es Mill auf 166 Einsätze. Mit dem BVB (227 Einsätze) feierte er seine größten Erfolge auf Klubebene: Den Gewinn des DFB-Pokal (1988/89) und des Superpokals (1989/90). Neben Essen und Dortmund lief Mill auch für Borussia Mönchengladbach (190 Einsätze) und Fortuna Düsseldorf (59 Spiele) auf.

Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1990 Weltmeister, blieb beim Turnier allerdings ohne Einsatzminuten. Auch deshalb sah er sich nie als einer. „Ich bin Pokalsieger, kein Weltmeister“, sagte er einmal - die BVB-Fans erinnerten nun mit einem Spruchband daran.

