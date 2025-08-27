DFB-Pokal: Wiesbaden - FC Bayern LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker

Zum Abschluss der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Wehen Wiesbaden am Mittwoch um 20.45 Uhr den FC Bayern München in der Brita-Arena. Es ist das erste Pflichtspielduell der beiden Klubs überhaupt.
Pokal heute: Wiesbaden - FC Bayern
Geleitet wird das Match von FIFA-Referee Daniel Siebert, der damit sein 37. Pokalspiel pfeift.
DFB-Pokal: So verfolgen Sie Wiesbaden - FC Bayern heute LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: Sky, ZDF
- Livestream: Sky, ZDF-Livestream
- Liveticker: SPORT1
FC Bayern: Neuer sitzt Pokal-Sperre ab
Manuel Neuer fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Achtelfinale 2024/25 gegen Leverkusen – für ihn steht Jonas Urbig vor seinem dritten Einsatz im DFB-Pokal.
Abseits des Rasens meldete der Rekordmeister positive Finanznews: Sportvorstand Max Eberl hat nach SPORT1-Informationen das interne Sparziel bei den Gehaltskosten deutlich übertroffen, was dem Aufsichtsrat besonders gefällt.
Wehen Wiesbaden scheiterte zuletzt dreimal in Folge in der 1. Runde – gegen Dortmund (0:3), Leipzig (2:3) und Mainz (1:3). Der letzte Auftakterfolg datiert aus der Saison 2020/21, als ein 1:0 über Heidenheim gelang.
Insgesamt traf der Zweitligist 13-mal auf Bundesligisten und zog dabei zwölfmal den Kürzeren. Die einzige Ausnahme war das Achtelfinale 2008/09 beim KSC (1:0), das Wiesbaden in sein bislang einziges Viertelfinale führte.
Bayerns Erstrunden-Serie, Pokalfluch und weiße Westen
Der FC Bayern hat seit 1995/96 jedes seiner ersten Pokalspiele gewonnen – 30-mal in Serie, laufender Wettbewerbshöchstwert. Gleichzeitig verpasste der Rekordmeister in den vergangenen fünf Pokaljahren stets das Halbfinale, eine Durststrecke, die es zuvor nur zwischen 1987 und 1997 gegeben hatte.
In den letzten fünf Erstrunden-Auftritten blieb Bayern ohne Gegentor, die jüngste Auswärtsniederlage gegen einen Drittligisten im Pokal datiert aber erst aus 2023/24 (1:2 in Saarbrücken). Für Wehen ist es nach drei Heimniederlagen in Serie die nächste Chance, die eigene Pokalgeschichte neu zu schreiben.
Wird SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?
Ja, das Spiel kann live beim ZDF im Free-TV verfolgt werden.
DFB-Pokal heute: Wo wird WEH gegen FCB im TV & Stream übertragen?
Neben dem ZDF kann das Spiel live bei Sky im TV und Livestream verfolgt werden.
DFB-Pokal: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.
Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.
Highlights im TV auf SPORT1
Die Highlights zu allen Spielen im DFB-Pokal sehen Sie morgen auch bei uns im TV auf SPORT1!