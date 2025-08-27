DFB-Pokal: Wiesbaden - FC Bayern LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 27.08.2025 • 17:45 Uhr Wehen Wiesbaden empfängt heute den FC Bayern. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr in der Brita-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Abschluss der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Wehen Wiesbaden am Mittwoch um 20.45 Uhr den FC Bayern München in der Brita-Arena. Es ist das erste Pflichtspielduell der beiden Klubs überhaupt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Geleitet wird das Match von FIFA-Referee Daniel Siebert, der damit sein 37. Pokalspiel pfeift.

DFB-Pokal: So verfolgen Sie Wiesbaden - FC Bayern heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, ZDF

: Sky, ZDF Livestream : Sky, ZDF-Livestream

: Sky, ZDF-Livestream Liveticker: SPORT1

FC Bayern: Neuer sitzt Pokal-Sperre ab

Manuel Neuer fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Achtelfinale 2024/25 gegen Leverkusen – für ihn steht Jonas Urbig vor seinem dritten Einsatz im DFB-Pokal.

{ "placeholderType": "MREC" }

Abseits des Rasens meldete der Rekordmeister positive Finanznews: Sportvorstand Max Eberl hat nach SPORT1-Informationen das interne Sparziel bei den Gehaltskosten deutlich übertroffen, was dem Aufsichtsrat besonders gefällt.

Wehen Wiesbaden scheiterte zuletzt dreimal in Folge in der 1. Runde – gegen Dortmund (0:3), Leipzig (2:3) und Mainz (1:3). Der letzte Auftakterfolg datiert aus der Saison 2020/21, als ein 1:0 über Heidenheim gelang.

Insgesamt traf der Zweitligist 13-mal auf Bundesligisten und zog dabei zwölfmal den Kürzeren. Die einzige Ausnahme war das Achtelfinale 2008/09 beim KSC (1:0), das Wiesbaden in sein bislang einziges Viertelfinale führte.

Bayerns Erstrunden-Serie, Pokalfluch und weiße Westen

Der FC Bayern hat seit 1995/96 jedes seiner ersten Pokalspiele gewonnen – 30-mal in Serie, laufender Wettbewerbshöchstwert. Gleichzeitig verpasste der Rekordmeister in den vergangenen fünf Pokaljahren stets das Halbfinale, eine Durststrecke, die es zuvor nur zwischen 1987 und 1997 gegeben hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den letzten fünf Erstrunden-Auftritten blieb Bayern ohne Gegentor, die jüngste Auswärtsniederlage gegen einen Drittligisten im Pokal datiert aber erst aus 2023/24 (1:2 in Saarbrücken). Für Wehen ist es nach drei Heimniederlagen in Serie die nächste Chance, die eigene Pokalgeschichte neu zu schreiben.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live beim ZDF im Free-TV verfolgt werden.

DFB-Pokal heute: Wo wird WEH gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Neben dem ZDF kann das Spiel live bei Sky im TV und Livestream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

DFB-Pokal: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im TV auf SPORT1