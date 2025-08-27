Im Pokal gegen Drittligisten: Bittere Elfmeter-Premiere für Harry Kane

Tobias Wiltschek 27.08.2025 • 22:32 Uhr Nach 31 verwandelten Elfmetern nacheinander vergibt der Engländer in einem Pflichtspiel vom Punkt. In Wiesbaden findet er seinen Meister.

Harry Kane hat erstmals einen Elfmeter in einem Pflichtspiel für den FC Bayern München vergeben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der englische Stürmerstar scheiterte in der ersten Runde des DFB-Pokals in der 76. Minute beim Stand von 2:2 an Florian Stritzel im Tor des SV Wehen Wiesbaden.

In der ersten Halbzeit hatte Kane noch einen Elfmeter verwandelt, es war der insgesamt 31. erfolgreiche Strafstoß nacheinander in einem Pflichtspiel.

Nach der Pause folgte dann die bittere Premiere für den Engländer. Allerdings war es auch, der in der Nachspielzeit aus Nahdistanz dann doch den 3:2-Siegtreffer für die Bayern erzielte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kane verwandelt 22 Elfmeter für Bayern in Folge

Zuvor hatte Kane alle 22 Strafstöße für die Bayern verwandelt. Sein letzter Fehlschuss vom Punkt in einem Pflichtspiel unterlief ihm im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich.

Auch in der Sommervorbereitung auf diese Saison scheiterte er vom Punkt. Allerdings unterlief ihm dieser Lapsus nicht in einem Pflichtspiel, sondern in einem Testspiel gegen seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur.

-----