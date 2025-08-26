DFB-Pokal: Tolle Schweinsteiger-Geste live im TV!

SPORT1 27.08.2025 • 00:14 Uhr Eintracht Braunschweig verliert einen dramatischen Pokal-Fight gegen den VfB. Ein Akteur wird von Bastian Schweinsteiger getröstet.

Tolle Geste von Bastian Schweinsteiger! Als Lea Wagner gerade die Pokalsendung in der ARD nach dem unfassbaren DFB-Pokal-Thriller mit Happy End für den VfB Stuttgart abmoderierte, liefen im Hintergrund die geschlagenen Spieler von Eintracht Braunschweig durch das Bild.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schweinsteiger drehte sich um, hielt Sven Köhler an, klatschte ihn ab und nahm ihn in den Arm. Der Braunschweiger hatte seine Mannschaft früh in Führung gebracht und ein starkes Spiel absolviert.

In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit wurde Köhler dann ausgewechselt, erlebte daher die Dramatik im Elfmeterschießen von der Bank aus mit und war wie seine Teamkollegen kurz nach dem Abpfiff niedergeschlagen.