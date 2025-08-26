VfB rettet sich in irrem Pokal-Krimi - Nübel erst Pechvogel, dann Held

Maximilian Lotz 26.08.2025 • 23:48 Uhr Titelverteidiger VfB Stuttgart liefert sich mit Eintracht Braunschweig einen dramatischen Pokal-Thriller. Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen.

Völlig verrückter Pokal-Krimi mit Happy End für den VfB Stuttgart!

Der Titelverteidiger verhinderte auch dank Edeljoker Nick Woltemade und Elfer-Killer Alexander Nübel ein frühes Aus bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Im Elfmeterschießen setzte sich Stuttgart mit 8:7 durch. Nach spektakulären 120. Minuten stand es 4:4 (3:3, 1:1).

Im Elfmeterschießen scheiterten Johan Gomez, Max Marie und Lukas Frenkert an Alexander Nübel, der nach bitterem Start doch noch zum Helden wurde. Für Stuttgart vergaben Andres Chema und Dan-Axel Zagadou.

„Es war mehr Spektakel als uns lieb war“, sagte VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth bei Sky. „Jetzt fahren wir mit der zweiten Runde in der Tasche nach Hause.“

„Es sind diese Nächte, von denen man immer spricht. Für uns war es nervenaufreibend, anstrengend“, sagte Doppelpacker Ermedin Demirovic am ARD-Mikrofon: „Am Ende freut es uns, dass wir weitergekommen sind. Wir wollen lange im Pokal bleiben.“

Sven Köhler (8.) brachte die Braunschweiger mit einem Distanzschuss früh in Führung - VfB-Keeper Nübel machte dabei keine gute Figur. Stuttgart gelang durch Ermedin Demirovic (11.) die schnelle Antwort. Nach der Pause drehte der bosnische Angreifer mit seinem zweiten Treffer des Abends (60.) die Partie zunächst komplett.

Braunschweig schnuppert mehrfach an Sensation

Aber die Gastgeber kamen zurück - und wie! Fabio Di Michele Sanchez (77.) düpierte Nübel zunächst mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel. Später stellte er aus ähnlicher Position auf 3:2 für den Außenseiter (85.).

Edeljoker Nick Woltemade (89.) rettete den VfB in die Verlängerung. Dort gingen die Gäste wieder in Front. Tiago Tomas spielte den Ball nach einem klasse Solo samt Hackentrick scharf vors Tor, Braunschweigs Sanoussy Ba (92.) lenkte die Hereingabe ins eigene Tor.

Lukas Frenkert (99.) verpasste mit einer Kopfball-Bogenlampe an die Latte den erneuten Ausgleich. Doch dann war Christian Conteh (104.) zur Stelle und markierte das 4:4.

Woltemade zunächst nur auf der Bank

Schon vor dem Anpfiff sorgte die Personalie Woltemade für Aufsehen. Der Angreifer, dessen Wechsel zum FC Bayern im Sommer scheiterte, saß zunächst nur auf der Bank. Aus Gründen der Belastungssteuerung, wie Trainer Sebastian Hoeneß vor Anpfiff erklärte. In der 71. Minute wurde Woltemade für Deniz Undav eingewechselt.

Stuttgart zum siebten Mal in Serie in der zweiten Runde des Pokals, zuletzt ist 2018 der Titelverteidiger bereits in der ersten Runde ausgeschieden - damals stolperte Eintracht Frankfurt beim Regionalligisten SSV Ulm (1:2). Eine solche Blamage konnten die Schwaben in Braunschweig gerade noch so verhindern.

„Der Pokalsieg war außergewöhnlich, gehört inzwischen jedoch der Vergangenheit an – wir möchten eine neue Geschichte schreiben und so lange wie möglich im Wettbewerb bleiben“, hatte Hoeneß vor der Partie gesagt. Das Team ließ den Worten des Chefs dann aber erst einmal wenig Taten folgen.

Dem VfB fehlen zunächst die Ideen

Gegen bissige Löwen und ohne Woltemade fehlte es zunächst an Tempo und Ideen, nach den Niederlagen im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) und zum Ligastart bei Union Berlin (1:2) jubelten die mitgereisten Fans dann aber doch über den ersten Pflichtsieg der Saison. Am Samstag will die Mannschaft nun gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) auch in der Bundesliga nachlegen.

Doch dann braucht Stuttgart einen besseren Start als in Braunschweig, wo Köhler den haushohen Favoriten aus rund 30 Metern erst einmal schockte - und Nübel eine alles andere als gute Figur machte. Der VfB-Keeper hatte aber Glück, dass sein Team direkt durch Demirovic per Kopf antworten konnte.

Lange fehlte es Stuttgart auch einfach an der nötigen Präzision in den entscheidenden Momenten, mit zunehmender Spieldauer drehten die Gäste dann aber etwas auf und zeigten mehr Klasse. Und so entwickelte sich ein wilder Pokalabend in Braunschweig, es ging hin und her - mit dem glücklichen Ende im Elfmeterschießen für den Titelverteidiger.

