SPORT1 19.08.2025 • 08:21 Uhr Yan Couto verletzt sich im Pokalspiel gegen Essen kurz vor Schluss. Muss der BVB jetzt noch einen Transfer tätigen? Stimmen Sie ab!

Borussia Dortmund bangt um den nächsten Abwehrspieler: Yan Couto musste nach einem Horrorfoul im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen mit der Trage vom Spielfeld transportiert werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gleichzeitig standen dem BVB die Defensivspieler Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Muss der BVB vor diesem Hintergrund noch einen Transfer tätigen?