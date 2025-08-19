Newsticker
Muss der BVB jetzt noch einen Transfer tätigen?

Muss der BVB noch etwas tun?

Yan Couto verletzt sich im Pokalspiel gegen Essen kurz vor Schluss. Muss der BVB jetzt noch einen Transfer tätigen? Stimmen Sie ab!
Borussia Dortmund müht sich bei Rot-Weiss Essen in die 2. Runde des DFB-Pokals. Kurz vor dem Ende verletzt sich allerdings Yan Couto schwer. Kommentator: Markus Höhner.
Borussia Dortmund bangt um den nächsten Abwehrspieler: Yan Couto musste nach einem Horrorfoul im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen mit der Trage vom Spielfeld transportiert werden.

Gleichzeitig standen dem BVB die Defensivspieler Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Muss der BVB vor diesem Hintergrund noch einen Transfer tätigen?

Sportdirektor Sebastian Kehl will offenbar nichts überstürzen. „Jetzt warten wir erst mal ab, vielleicht haben wir auch Glück und er fällt nicht allzu lange aus“, sagte der Verantwortliche laut Ruhr24 nach dem Spiel in der Mixed Zone.

