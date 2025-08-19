Borussia Dortmund bangt um den nächsten Abwehrspieler: Yan Couto musste nach einem Horrorfoul im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen mit der Trage vom Spielfeld transportiert werden.
Muss der BVB noch etwas tun?
Yan Couto verletzt sich im Pokalspiel gegen Essen kurz vor Schluss. Muss der BVB jetzt noch einen Transfer tätigen? Stimmen Sie ab!
Gleichzeitig standen dem BVB die Defensivspieler Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Muss der BVB vor diesem Hintergrund noch einen Transfer tätigen?
Sportdirektor Sebastian Kehl will offenbar nichts überstürzen. „Jetzt warten wir erst mal ab, vielleicht haben wir auch Glück und er fällt nicht allzu lange aus“, sagte der Verantwortliche laut Ruhr24 nach dem Spiel in der Mixed Zone.