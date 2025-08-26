Bittere Nübel-Szene im DFB-Pokal: Auch Schweinsteiger reagiert

Maximilian Huber 26.08.2025 • 21:33 Uhr Alexander Nübel sieht beim Führungstreffer der Braunschweiger Eintracht alles andere als gut aus. Der Torhüter des VfB Stuttgart muss sich Kritik gefallen lassen.

Da sah Alexander Nübel alles andere als gut aus! Der Torhüter des VfB Stuttgart hatte im DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (TICKER) nicht unerheblichen Anteil am zwischenzeitlichen Rückstand der Schwaben, als er einen Fernschuss von Braunschweigs Sven Köhler nicht abwehren konnte (8. Minute).

{ "placeholderType": "MREC" }

Köhler kam aus rund 30 Metern zentral zum Abschluss und feuerte den Ball hart, aber auch unplatziert auf das VfB-Tor. Nübel bekam beide Hände an den Ball, konnte den Einschlag allerdings nicht verhindern.

Der deutsche Nationaltorhüter musste sich nach seinem Fehlgriff Kritik gefallen lassen. „Bitterer Auftakt für Alexander Nübel, der sich überraschen lässt“, fasste ARD-Kommentator Tom Bartels zusammen. „Da sieht Nübel gar nicht gut aus. Super Schusstechnik, der Ball dreht nach außen, aber natürlich muss ein Nationaltorhüter diesen Ball abwehren. Keine Frage.“

Kritik an Nübel: „Ding, das er sich ankreiden muss“

Auch aus Sicht von Sky-Kommentator Martin Groß hätte Nübel den Ball zwingend parieren müssen. „Er ist nicht abgefälscht, er hat freie Sicht. Und trotzdem gelingt es ihm nicht, den Ball um den Pfosten zu lenken.“ Köhlers Schuss sei zwar ein Flatterball gewesen, aber als Bundesliga-und Nationaltorhüter „ist das ein Ding, das er sich ankreiden muss.“

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Halbzeit urteilte auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kritisch über die Szene: „Der Ball fliegt ein bisschen komisch, aus Nübels Sicht erst nach rechts, dann nach links. Aber doch schon, der ist im haltbaren Bereich. Natürlich fliegt der Ball komisch, aber man erwartet schon, dass er den Ball irgendwie noch wegbringt“, führte der Weltmeister von 2014 aus.

„Ich hätte erwartet, dass Nübel den Ball irgendwie wegbekommt. Ich glaube schon, dass er den Anspruch hat, den Ball zu halten.“

Der ehemalige Bundesliga-Profi und Ex-Braunschweiger Ermin Bicakcic sagte bei Sky: „Ein Mann seiner Klasse muss den halten, auf jeden Fall.“

Nübel schon zwei Minuten zuvor unsicher

Schon zwei Minuten zuvor hatte sich Nübel unsicher gezeigt, als er sich nach einem Rückpass im eigenen Fünfmeterraum zu viel Zeit ließ und sich gezwungen sah, den Ball ins Toraus rollen zu lassen, um einen Treffer des herangeeilten Braunschweigers Erencan Yardimci zu verhindern.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Erst mit Yardimci die Aktion und dann das Gegentor. Und das nach dem Union-Spiel. Es heißt jetzt für den VfB-Torhüter: Stark bleiben“, befand Bartels.