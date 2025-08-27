Nach Pokalfinale: 350.000 Euro Geldstrafe für Stuttgart

SID 27.08.2025 • 14:36 Uhr Wegen Pyro-Vergehen bittet der DFB den Pokalsieger zur Kasse. Der VfB hat Einspruch eingelegt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den VfB Stuttgart wegen Pyroaktionen seiner Fans beim DFB-Pokalfinale zu einer sehr hohen Geldstrafe verurteilt.

Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, muss der Verein wegen „zahlreicher pyrotechnischer Vorfälle“ im VfB-Block während der Partie gegen Arminia Bielefeld (4:2) am 24. Mai im Berliner Olympiastadion 350.000 Euro zahlen. Der VfB habe gegen das Urteil Einspruch eingelegt.