Nach Pokalfinale: Hohe Geldstrafe für Bielefeld

SID 14.08.2025 • 18:22 Uhr Weil im Pokalfinale deutlich über die Stränge geschlagen wurde, greift der DFB nun tief in die Geldbörse der Westfalen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Arminia Bielefeld wegen Pyroaktionen seiner Fans im DFB-Pokalfinale zu einer Geldstrafe in Höhe von 48.035 Euro verurteilt.

Vor und während der Partie gegen den VfB Stuttgart am 24. Mai im Berliner Olympiastadion zündeten Anhänger des damaligen Drittligisten nach DFB-Angaben mindestens 168 pyrotechnische Objekte, darunter sieben Raketen.

Bis zu 16.000 Euro der Strafe soll der Klub für eigene Sicherheits- oder Präventionsmaßnahmen verwenden. Ursprünglich hatte das Sportgericht eine Summe von 64.050 Euro angesetzt, diese wurde jedoch um 25 Prozent reduziert, weil einzelne Täter identifiziert werden konnten.