Schweigeminute für Mill beim Pokalspiel zwischen RWE und BVB

SID 07.08.2025 • 11:08 Uhr Beim DFB-Pokalspiel am 18. August werden beide Mannschaften zudem mit Trauerflor auflaufen.

Er spielte lange für beide Klubs, nun ehren Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund den verstorbenen Frank Mill mit einer gemeinsamen Schweigeminute. Beim DFB-Pokalspiel am 18. August werden beide Mannschaften zudem mit Trauerflor auflaufen. Das beschlossen die Revierklubs in enger Abstimmung.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Frank Mill hat Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund gleichermaßen geprägt – und war weit über das Ruhrgebiet hinaus ein Botschafter für unseren Fußball. Wir sind dankbar, dass wir gemeinsam mit dem BVB die Möglichkeit haben, uns gemeinsam von ihm im Rahmen dieses besonderen DFB-Pokalspiels verabschieden zu können“, sagte RWE-Vorstand Alexander Rang.

Mill war am Dienstag verstorben

Der BVB wird zudem im Rahmen seines Saisoneröffnungsspiels am Freitag gegen Juventus Turin eine erste Würdigung vornehmen.