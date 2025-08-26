FC Bayern: Torwart-Wechsel im Pokal: "Er hat sich sehr gut vorbereitet"

SPORT1 26.08.2025 • 17:35 Uhr Der FC Bayern muss im DFB-Pokal auf Manuel Neuer verzichten. Trainer Vincent Kompany verrät, wie er auf der Torhüter-Position plant.

Torwart-Wechsel beim FC Bayern: Wenn der deutsche Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Wehen Wiesbaden trifft, wird Jonas Urbig zwischen den Münchner Pfosten stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 22-Jährige ersetzt den gesperrten Kapitän Manuel Neuer, wie Trainer Vincent Kompany am Dienstag auf der Pressekonferenz mitteilte.

„Er hat sehr viel gearbeitet. Mit Manuel Neuer hat er natürlich ein super Vorbild vor sich“, erklärte der belgische Chefcoach über Urbig. „Er hat sich sehr gut vorbereitet und sehr gut verhalten, auch schon bei der Klub-WM. Ich sehe, dass er wieder Schritte gemacht hat, hoffentlich können das auch die Fans wieder sehen.“

Kompany: „Ich mag das Wort Rotation nicht“

Ansonsten will Kompany gegen den Drittligisten keine großen Änderungen vornehmen. „Ich mag das Wort Rotation nicht. Wir wollen nach Berlin, wir wollen ins Finale. Ich habe größten Respekt vor dem Gegner. Ich werde ein Team aufstellen, das dieses Spiel gewinnen kann“, machte der Coach deutlich.

{ "placeholderType": "MREC" }