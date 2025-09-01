Daniel Thioune hatte so eine Vorahnung. "Florent Muslija hat jetzt gegen alle seine Ex-Vereine gespielt. Jetzt fehlt uns ja nur noch der SC Freiburg. Vielleicht ist das das Los", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Samstag bei Sky mit Blick auf die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde. Und tatsächlich: Einen Tag später traf das Orakel ein.
Düsseldorfs Thioune hat DFB-Pokallos vorhergesagt
Die Fortuna trifft in der zweiten Runde auf den SC Freiburg. Der Trainer wusste es als Erster, die Vorahnung hatte mit einem seiner Spieler zu tun.
Hellseherische Fähigkeiten: Daniel Thioune
Muslija, der derzeit von Freiburg an Düsseldorf ausgeliehen ist, spielt damit am 28. oder 29. Oktober gegen den Sportclub, die Fortuna bekommt gegen den Europapokal-Teilnehmer ein Heimspiel. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. In der Liga war der 27 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler zuletzt bereits an den Spieltagen zwei bis vier auf seine Ex-Klubs Hannover 96 (0:2), den SC Paderborn (2:1) und Karlsruher SC (0:0) getroffen.