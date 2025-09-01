Düsseldorfs Thioune hat DFB-Pokallos vorhergesagt

SID 01.09.2025 • 05:36 Uhr Die Fortuna trifft in der zweiten Runde auf den SC Freiburg. Der Trainer wusste es als Erster, die Vorahnung hatte mit einem seiner Spieler zu tun.

Daniel Thioune hatte so eine Vorahnung. "Florent Muslija hat jetzt gegen alle seine Ex-Vereine gespielt. Jetzt fehlt uns ja nur noch der SC Freiburg. Vielleicht ist das das Los", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Samstag bei Sky mit Blick auf die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde. Und tatsächlich: Einen Tag später traf das Orakel ein.

