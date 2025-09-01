Newsticker
Düsseldorfs Thioune hat DFB-Pokallos vorhergesagt

Düsseldorfs Thioune hat DFB-Pokallos vorhergesagt

Die Fortuna trifft in der zweiten Runde auf den SC Freiburg. Der Trainer wusste es als Erster, die Vorahnung hatte mit einem seiner Spieler zu tun.
© Firo/SID/Jürgen Fromme
SID
Die Fortuna trifft in der zweiten Runde auf den SC Freiburg. Der Trainer wusste es als Erster, die Vorahnung hatte mit einem seiner Spieler zu tun.

Daniel Thioune hatte so eine Vorahnung. "Florent Muslija hat jetzt gegen alle seine Ex-Vereine gespielt. Jetzt fehlt uns ja nur noch der SC Freiburg. Vielleicht ist das das Los", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Samstag bei Sky mit Blick auf die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde. Und tatsächlich: Einen Tag später traf das Orakel ein.

Muslija, der derzeit von Freiburg an Düsseldorf ausgeliehen ist, spielt damit am 28. oder 29. Oktober gegen den Sportclub, die Fortuna bekommt gegen den Europapokal-Teilnehmer ein Heimspiel. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. In der Liga war der 27 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler zuletzt bereits an den Spieltagen zwei bis vier auf seine Ex-Klubs Hannover 96 (0:2), den SC Paderborn (2:1) und Karlsruher SC (0:0) getroffen.

