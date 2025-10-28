Newsticker
Darum läuft das BVB-Spiel in Frankfurt früher als sonst im Free-TV

BVB-Spiel läuft früher im Free-TV

Bei der Free-TV-Übertragung des DFB-Pokal-Krachers zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB kommt es zu einer Besonderheit.
Borussia Dortmund möchte im Pokal endlich wieder Großes erreichen. Der letzte Erfolg ist nun schon ein paar Jahre her, das weiß auch Trainer Niko Kovac.
Das Topduell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in der zweiten Runde im DFB-Pokal ist eigentlich wie gemacht für die Prime-Time.

Doch die Partie steigt schon am frühen Abend um 18.30 Uhr. Das hängt mit einer anderen Liveübertragung im Free-TV zusammen.

So können Sie Frankfurt vs. BVB live im TV, Stream und Ticker verfolgen:

  • TV: ZDF, Sky
  • Stream: ZDF Mediathek, Sky
  • Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lieferte auf seiner Webseite eine Erklärung dafür, warum die Partie nicht wie beispielsweise das Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern, das am Mittwoch in der ARD zu sehen sein wird, um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

Der Anstoß der Partie in Frankfurt „ist bereits um 18.30 Uhr, da am selben Abend ab 21.10 Uhr das Rückspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Halbfinale der UEFA Women’s Nations League gegen Gastgeber Frankreich in Caen steigt und ebenfalls vom ZDF live gezeigt wird", heißt es beim DFB.

Mit dem frühen Anpfiff ist das Risiko einer möglichen zeitlichen Überschneidung im Falle von Verlängerung und Elfmeterschießen in Frankfurt minimiert.

