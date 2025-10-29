DFB-Pokal heute: FC Bayern in Köln LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 29.10.2025 • 17:50 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln empfängt heute den FC Bayern München zur zweiten Runde des DFB-Pokals (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Schiedsrichter der Partie ist Tobias Welz.

Historisch betrachtet spricht die Pokalbilanz klar für die Gäste: Köln verlor fünf der sechs Cup-Duelle mit Bayern, einzig 1971/72 gelang ein 5:1-Heimsieg. Das letzte Aufeinandertreffen in diesem Wettbewerb endete 2002/03 mit einem 0:8 aus Kölner Sicht – bis heute die höchste FC-Niederlage im Pokal.

DFB-Pokal: So verfolgen Sie heute Köln - FC Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

TV : ARD/Sky

: ARD/Sky Livestream : ARD/Sky

: ARD/Sky Liveticker: SPORT1

Der Effzeh muss kurzfristig ohne Abwehrchef Timo Hübers auskommen. Der 29-Jährige zog sich beim 0:1 gegen Borussia Dortmund eine schwere Knieverletzung zu und wurde bereits operiert, wie Sportdirektor Thomas Kessler bestätigte. Trotz der personellen Lücke reist Köln mit einer bemerkenswerten Offensivserie in den Pokalabend: Seit dem 1:1 gegen den Hamburger SV im Januar 2022 erzielte die Mannschaft in jedem der folgenden acht DFB-Pokalspiele mindestens zwei Treffer – Vereinsrekord eingestellt. Auch die jüngste Heimstatistik macht Mut: Köln entschied die vergangenen beiden Pokalspiele im RheinEnergieStadion für sich, so häufig wie zuvor nur in der Serie 2006 bis 2010.

FC Bayern mit Urbig im Tor und Kane als Pokal-Torjäger

Auf Münchner Seite rückt Jonas Urbig für den rotgesperrten Manuel Neuer zwischen die Pfosten – eine emotional besondere Rückkehr, schließlich durchlief der 22-Jährige alle Nachwuchsteams des FC Köln, ehe er im vergangenen Winter an die Isar wechselte. Vorne führt Harry Kane die Statistik an: Der Engländer gab in Runde eins die meisten Torschüsse aller Spieler (6) ab und erzielte in seinem dritten Pokalspiel bereits drei Treffer – schneller trafen für Bayern seit 2000 nur Miroslav Klose (4) und Eric-Maxim Choupo-Moting (6). Unter Kompany ist der Rekordmeister zudem saisonübergreifend in 13 Pflichtspielen siegreich geblieben, dennoch scheiterte Bayern in zwei der vergangenen drei Pokalduelle gegen Bundesligisten (Freiburg 2023, Leverkusen 2024).

Historische Serien und aktuelle Formkurven im Fokus

Köln wartet seit Februar 2011 auf einen Pflichtspielsieg gegen den FC Bayern (2 Unentschieden, 18 Niederlagen) und verlor die letzten zehn Heimduelle allesamt. Gleichzeitig erreichte der Effzeh 17-mal in den vergangenen 18 Jahren die zweite Pokalrunde, drei der letzten vier Mal ging es anschließend auch ins Achtelfinale. Bayern wiederum steht als einziger Klub seit 2000 jedes Jahr in Runde zwei, scheiterte dort jedoch in drei der letzten fünf Spielzeiten. Ein besonderes Auge dürfte auf Kölns Joker Ragnar Ache liegen, der in Runde eins als einziger Einwechselspieler zwei Assists verbuchte. Beide Teams trafen zudem in der Nachspielzeit der ersten Runde zum Sieg – eine Gemeinsamkeit, die dem Pokalabend in Müngersdorf zusätzliche Brisanz verleiht.

Wird 1. FC Köln gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV in der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird KOE gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann zusätzlich auch live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: 1. FC Köln gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im TV auf SPORT1