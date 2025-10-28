DFB-Pokal: Wirbel um BVB-Treffer

Julius Schamburg 28.10.2025 • 20:02 Uhr Der BVB erzielt im DFB-Pokal einen umstrittenen Treffer. Hätte das Tor von Julian Brandt gar nicht zählen dürfen? Ein Schiedsrichterexperte klärt auf.

Wirbel um den Ausgleichstreffer von Borussia Dortmund! Julian Brandt hat gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal (4:2 i.E.) kurz nach Wiederanpfiff zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen (48.), aber lag in der Entstehung eine Abseitsposition vor?

Der spätere Torschütze Brandt spielte einen Pass auf Maximilian Beier, der beim Zuspiel womöglich leicht im Abseits stand. Nach einigen Ballstafetten flankte Julian Ryerson in den Strafraum und Brandt schob schließlich zum 1:1 ein.

DFB-Pokal: VAR erst ab dem Achtelfinale

Die Fahne vom Linienrichter blieb unten und Schiedsrichter Sven Jablonski erkannte den Treffer an. Einen Videobeweis gibt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals nicht, daher konnte die Szene auch nicht überprüft werden. Der VAR kommt im Pokal erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz.

„Man hat gesehen, dass eine Abseitsposition nicht richtig darstellbar war, weil die Linie nicht gezogen wurde“, sagte Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer im ZDF.

Laut Sky stand Beier im Abseits

„Vom Gefühl her würde ich sagen, dass der Spieler leicht im Abseits war“, meinte er und führte weiter aus: „Man sieht oben am Assistenten, dass er nicht optimal steht und dementsprechend die Situation meiner Meinung nach leicht falsch eingeschätzt hat. Aber man sieht, es ist eine Millimeterentscheidung und das ist ohne VAR dann schwer nachweisbar.“

Die Spieler der Eintracht protestierten vehement und hoben bereits kurz nach dem Zuspiel von Brandt auf Beier den Arm. Bei Sky wurde später im Rahmen der Übertragung behauptet, dass Beier tatsächlich im Abseits stand - der TV-Sender hatte eine eigene kalibrierte Linie angelegt. Der Treffer zählte trotzdem.