FC Bayern: Karl? "Das macht den Unterschied – nicht die Körpergröße"

SPORT1 28.10.2025 • 14:18 Uhr Nach seinen ersten beiden Toren für den FC Bayern ist Lennart Karl in aller Munde. Trainer Vincent Kompany spricht noch einmal über den Youngster und erklärt, was ihn besonders stark macht.

„Lennart Karl hat als junger Spieler das Magische mitgebracht: die Lockerheit und die Tore. Das ist alles gut für uns“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Köln (Mi., ab 20:45 Uhr im LIVETICKER), als er auf den Kader angesprochen wurde. Ob Karl auch gegen die Domstädter spielen werde? „Das sehen wir morgen. Aber man hört, dass ich alle Spieler schätze“, antwortete er.

Karl? „Das macht den Unterschied – nicht die Körpergröße“

Wenig später erklärte Kompany auch, was Karl so stark macht. „Kleine Spieler haben oft viel Kraft zum Drehen, es ist schwierig, für einen Verteidiger heranzukommen“, erzählte der Belgier über seinen 1,69 Meter großen Offensivspieler. „Sie brauchen nicht viel Raum, um gefährlich zu sein. Aber entscheidend ist: Wie schnell kommst du zum Schuss? Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Größe ist, aber Lenni kommt sehr schnell zum Schuss.“

„Alle guten Spieler in der Champions League kommen eine halbe Sekunde schneller zum Schuss als andere. Das macht aus meiner Sicht den Unterschied – nicht die Körpergröße“, fügte Kompany hinzu. Einen kurz im Raum stehenden Vergleich zu Lionel Messi, ebenfalls nur 1,70 Meter groß, lehnte er schnell ab. Denn den Bayern sei wichtig, dass Karl trotz des ganzen Hypes nicht abhebt.