FC Bayern: Karl? "Das macht den Unterschied – nicht die Körpergröße"

Die Personalie Lennart Karl ist beim FC Bayern derzeit allgegenwärtig. Beim 4:0 in der Champions League gegen den FC Brügge und zuletzt beim 3:0 in der Bundesliga in Mönchengladbach überzeugte der 17-Jährige nachhaltig und schoss höchst sehenswert seine ersten Tore in den beiden Wettbewerben. Dafür hat ihn Trainer Vincent Kompany jetzt noch einmal gelobt.
„Karl hat das Magische mitgebracht“
„Lennart Karl hat als junger Spieler das Magische mitgebracht: die Lockerheit und die Tore. Das ist alles gut für uns“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Köln (Mi., ab 20:45 Uhr im LIVETICKER), als er auf den Kader angesprochen wurde. Ob Karl auch gegen die Domstädter spielen werde? „Das sehen wir morgen. Aber man hört, dass ich alle Spieler schätze“, antwortete er.
Karl? „Das macht den Unterschied – nicht die Körpergröße“
Wenig später erklärte Kompany auch, was Karl so stark macht. „Kleine Spieler haben oft viel Kraft zum Drehen, es ist schwierig, für einen Verteidiger heranzukommen“, erzählte der Belgier über seinen 1,69 Meter großen Offensivspieler. „Sie brauchen nicht viel Raum, um gefährlich zu sein. Aber entscheidend ist: Wie schnell kommst du zum Schuss? Ich weiß nicht, ob das eine Frage der Größe ist, aber Lenni kommt sehr schnell zum Schuss.“
„Alle guten Spieler in der Champions League kommen eine halbe Sekunde schneller zum Schuss als andere. Das macht aus meiner Sicht den Unterschied – nicht die Körpergröße“, fügte Kompany hinzu. Einen kurz im Raum stehenden Vergleich zu Lionel Messi, ebenfalls nur 1,70 Meter groß, lehnte er schnell ab. Denn den Bayern sei wichtig, dass Karl trotz des ganzen Hypes nicht abhebt.
Dass das nicht passieren wird, hat zuletzt Joshua Kimmich versprochen. „Ich hoffe, dass er diese Phase genießt. Am Anfang der Karriere, da gibt es diesen Druck noch nicht. Er soll so weitermachen“, sagte der Bayern-Kapitän am Samstag: „Wichtig ist – und das macht er –, dass er im Training Vollgas gibt. Alles andere würden wir auch nicht zulassen."