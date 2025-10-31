Kane enthüllt Trainer-Ansage beim FC Bayern

SPORT1 31.10.2025 • 08:02 Uhr Der FC Bayern zieht in Köln souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Harry Kane verrät nach dem Spiel, dass es in der Halbzeit in der Bayern-Kabine etwas lauter wurde.

Der FC Bayern München hat die Hürde 1. FC Köln souverän bezwungen und ist dank eines 4:1-Auswärtssieges am Mittwochabend ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen.

Nach den ersten 45 Minuten gab es bei den Münchnern dennoch ordentlich Redebedarf, wie Stürmer Harry Kane nach dem Spiel verriet. Der Engländer bestätigte, dass sein Landsmann Aaron Danks, Co-Trainer beim FC Bayern und für die Standardsituationen verantwortlich, in der Halbzeit deutliche Worte an die Mannschaft richtete.

„Er hat in der Halbzeit gesprochen“, verriet Kane bei ESPN und ergänzte humorvoll: „Er hat ein bisschen auf die englische Art mit uns gesprochen.“

Laute Halbzeitansprache beim FC Bayern

Frei übersetzt dürfte dies heißen, dass es in der Kabine ein wenig lauter wurde. Grund für die Ansage Danks‘ war allerdings weniger der Spielstand von 2:1, mit dem der Klub in die Pause ging.

Vielmehr soll Danks seine Mannschaft auf Nachlässigkeiten in der Defensive aufmerksam gemacht haben, vor allem bei Standardsituationen der Domstädter. Ragnar Ache hatte Köln zwischenzeitlich nach einem Eckball in Führung gebracht (31.).

In diesen Situationen habe beim FC Bayern „ein bisschen viel Durcheinander“ im Strafraum geherrscht. „Wir waren nicht wirklich auf den richtigen Positionen, waren nicht klar mit den Anweisungen.“

Nach der Halbzeitansprache präsentierte sich der Bundesliga-Spitzenreiter wacher und gewann nach Toren von Kane (64.) und Michael Olise (72.) souverän in Köln-Müngersdorf.