DFB-Pokal: Auslosung, Teams, Termine - so geht es für den FC Bayern und Co. weiter

SPORT1 30.10.2025 • 10:56 Uhr Die zweite Runde im DFB-Pokal ist vorbei. Bis es weitergeht, müssen die Fans der verbliebenen Mannschaften aber nicht lange warten. Die Auslosung folgt bereits am Wochenende.

Die ganz großen Überraschungen sind in der 2. Runde des DFB-Pokal ausgeblieben. Der FC Bayern gab sich trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands in Köln keine Blöße, Bayer Leverkusen wendete in letzter Minute eine Blamage ab und mit Energie Cottbus sowie dem FV Illertissen verabschiedeten sich die beiden letzten absoluten Underdogs aus dem laufenden Wettbewerb.

Mit Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart schafften auch die weiteren Favoriten den Sprung in die nächste Runde. Von 17 Erstligisten, 13 Zweitligisten, einem Drittligisten und einem Regionalligisten stehen nun die 16 Teams fest, die im Achtelfinale antreten und das Ziel der Begierde, das Endspiel in Berlin, weiter im Visier haben. Zehn Bundesligisten sowie sechs Zweitligisten kämpfen Anfang Dezember darum.

Dann wird das Pokal-Achtelfinale ausgelost

Weiter geht es bereits in wenigen Tagen. Am kommenden Sonntag (2. November) wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ab etwa 17.50 Uhr das Achtelfinale ausgelost (im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App). In der Halbzeitpause des Handball-Länderspiels zwischen Deutschland und Island (Anwurf 17.15 Uhr) wird Segler Felix van den Hövel als Losfee zu Gast sein. Das ZDF überträgt die Auslosung, durch die Sendung führt Moderatorin Lili Engels. Wie schon in der zweiten Runde stammen alle Lose aus nur einem Lostopf.

Bedeutet: Die Paarungen werden aus einem Behälter ausgelost, wobei die zuerst gezogene Mannschaft automatisch Heimrecht besitzt. Eine Ausnahme wird es nicht geben, weil mit dem Drittligisten Cottbus und dem Regionalligisten Illertissen die beiden letzten Amateurteams ausgeschieden sind, die in jedem Fall Heimrecht gehabt hätten. Alle acht Spiele finden am 2. und 3. Dezember statt. Die Anstoßzeiten sind jeweils 18 Uhr und 20.45 Uhr.

DFB-Pokal: Diese Mannschaften sind noch dabei

Bundesliga: Hamburger SV, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, FC St. Pauli, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, FC Bayern, SC Freiburg, Union Berlin

2. Bundesliga: Hertha BSC, Holstein Kiel, VfL Bochum, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, SV Darmstadt 98

Wann stehen die weiteren Runden im DFB-Pokal an?

Das Achtelfinale im Dezember 2025 ist die letzte Runde des laufenden Kalenderjahres. Alle übrigen Runden finden dann 2026 statt. 2026 finden dann die übrigen Runden statt. Die Viertelfinal-Partien sind für den 3./4. und 10./11. Februar angesetzt. Am 21. und 22. April sind die Halbfinal-Duelle terminiert.