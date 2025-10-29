Newsticker
Kane verzückt Schweinsteiger: "Ein Weltklasse-Tor!"

Julius Schamburg
Harry Kane erzielt im DFB-Pokal einen sehenswerten Treffer. Daraufhin gerät der ehemalige Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger ins Schwärmen.

Harry Kane hat schon wieder getroffen - und wie! Der Stürmerstar des FC Bayern traf im DFB-Pokal gegen den FC Köln (LIVETICKER) zum zwischenzeitlichen 2:1 (38.) und verzückte damit auch Bayern-Ikone Bastian Schweinsteiger.

Am rechten Fünfmetereck behauptete der Engländer nach einem Zuspiel von Michael Olise den Ball mit dem Rücken zum Tor gegen Eric Martel.

Schweinsteiger schwärmt von Kane

Dann drehte er eine Pirouette und schloss aus der Drehung mit dem linken Fuß ab. Der Ball landete im oberen Winkel des langen Ecks.

„Für mich ist das ein Weltklasse-Tor!“, schwärmte Schweinsteiger in der ARD: „Sich so wegzudrehen und dann die Übersicht zu haben und Ball mit links ins lange Eck reinzudrehen. Das machen nicht viele Mittelstürmer.“

Für Kane war es bereits der dritte Treffer in der laufenden Pokalsaison. Schon beim 3:2 gegen Wehen Wiesbaden hatte Bayerns Tormaschine doppelt getroffen.

In Durchgang zwei legte er dann seinen zweiten Treffer des Abends nach. Diesmal war er nach einem Eckball per Kopf zur Stelle.

