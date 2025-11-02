DFB-Pokal: Auslosung Achtelfinale mit Bayern, BVB, Leverkusen LIVE im TV, Livestream und Liveticker

SPORT1 02.11.2025 • 14:30 Uhr Am Sonntagabend wird in Dortmund das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie die Ziehung live verfolgen können.

Schon wenige Tage nach den Spielen der 2. Runde steht der DFB-Pokal erneut im Rampenlicht.

Am Sonntagabend werden ab etwa 17.50 Uhr Partien des Achtelfinales ausgelost. Dabei erfahren die noch im Wettbewerb befindlichen Teams ihre kommenden Gegner ausnahmsweise in der Halbzeitpause eines Handballspiels.

DFB-Pokal Achtelfinale: So können Sie die Auslosung heute live verfolgen

TV: ZDF

ZDF Stream: sportstudio.de

sportstudio.de Liveticker: SPORT1

Denn um 17.15 Uhr ist Anwurf zum Testspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Island in München.

Nach dem Ende der ersten Halbzeit schaltet das ZDF live ins Fußball-Museum von Dortmund, wo Segler Felix van den Hövel die Lose ziehen wird. Moderiert wird die Ziehung von Lili Engels.

Für das Achtelfinale, das am 2. und 3. Dezember ausgetragen wird, werden die Vereine nicht mehr auf zwei Lostöpfe aufgeteilt, sondern befinden sich alle in einem Topf.

Auslosung: Bayern vs. Dortmund im Achtelfinale möglich

Die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht. Ausnahmen gibt es nicht, weil nach dem Ausscheiden von Energie Cottbus und Illertissen die Erst- und Zweitligisten unter sich sind.

Da es bei der Ziehung keine Bedingungen gibt, sind im Achtelfinale sämtliche Paarungen möglich - also auch eine Neuauflage des deutschen Klassikers zwischen dem FC Bayern und dem BVB.

DFB-Pokal: Das sind die Achtelfinalisten