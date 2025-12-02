Was wollte Schweinsteiger Sedlaczek denn damit sagen?

Martin Hoffmann 02.12.2025 • 22:17 Uhr Esther Sedlaczek neckt bei der TV-Übertragung aus Dortmund Bastian Schweinsteiger für seine Wetterempfindlichkeit. Der kontert mit einer leicht rätselhaften Anspielung auf den „Hüftschwung“ der Moderatorin.

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei einem gemeinsamen TV-Einsatz: Es war wie immer eine Konstellation, bei der es gegenseitige Neckereien gab.

Am Dienstagabend moderierten die beiden gemeinsam die Übertragung des Pokal-Achtelfinals zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in der ARD. Und in gewohnter Manier flogen im Signal Iduna Park dabei die Sprüche hin und her.

DFB-Pokal: Sedlaczek und Schweinsteiger frotzeln

„Ich bin ganz überrascht, Basti. Die Regentropfen machen dir ja gar nichts aus“, leitete Sedlaczek bei der Begrüßung unter nasskalten Bedingungen die erste Stichelei ein.

Auf Schweinsteigers verwunderte Nachfrage, was sie damit meine, antwortete die Moderatorin: „Manchmal habe ich ja schon das Gefühl, du bist aus Zucker. Aber du bist ja dick eingepackt.“

Einen Konter von Schweinsteiger gab es später, als Bilder vom Adventssingen des BVB am Wochenende eingespielt wurden. Der Weltmeister von 2014 sang bei einem Klassiker fröhlich mit – und leitete dann zu einer etwas rätselhaften Anspielung auf seine TV-Partnerin über. „Kling, Glöckchen, kling. Come on, wie dein Hüftschwung“, flachste Schweinsteiger.