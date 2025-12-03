Das ist Manuel Neuer in 19 Jahren als Profi noch nie passiert

Newsticker
Leopold Querfeld von Union Berlin verwandelt im DFB-Pokal zwei Elfmeter gegen Manuel Neuer in einem Spiel - das kann kein anderer behaupten, der es in den vergangenen 19 Jahren mit Neuer zu tun hatte.
Niklas Senger
Leopold Querfeld von Union Berlin verwandelt im DFB-Pokal zwei Elfmeter gegen Manuel Neuer in einem Spiel - das kann kein anderer behaupten, der es in den vergangenen 19 Jahren mit Neuer zu tun hatte.

Union Berlin ist im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 2:3 gegen den FC Bayern München ausgeschieden. Trotz der unglücklichen Niederlage ist Union-Verteidiger Leopold Querfeld dabei etwas gelungen, wovon er später seinen Enkelkindern erzählen kann.

Querfeld ist der erste Spieler überhaupt, der zwei Elfmeter in einem Profispiel gegen Bayern-Torhüter Manuel Neuer verwandeln konnte. Bis zum 906. Auftritt der lebenden Keeper-Legende war dies in 19 Jahren noch keinem Spieler gelungen.

Querfeld düpiert Neuer im DFB-Pokal: „Das ist richtig geil“

Doppeltorschütze Querfeld - Sohn des in seiner Heimatstadt Wien sehr bekannten Kaffeehaus-Betreibers Berndt Querfeld - wirkte bei Sky auch spürbar beseelt.

Der 21 Jahre alte Österreicher - bei Neuers Profi-Debüt für den FC Schalke 04 im Sommer 2006 zwei Jahre alt - kommentierte seine einzigartige Errungenschaft wie folgt: „Erstmal ganz großen Respekt an ihn und seine großartige Karriere. Dass man gegen so einen Weltklasse-Torhüter zwei Tore in einem Spiel macht, ist natürlich richtig geil.“

Bei dem österreichischen Jung-Nationalspieler überwogen auch sonst die positiven Gefühle, trotz der knappen Niederlage gegen das Team seines ÖFB-Kollegen Konrad Laimer: „Das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es wirklich bis zur letzten Sekunde offen war. Wir haben alles reingehauen und ich bin wirklich sehr stolz auf die Mannschaft.“

