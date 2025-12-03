Das ist Manuel Neuer in 19 Jahren als Profi noch nie passiert

Union Berlin ist im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 2:3 gegen den FC Bayern München ausgeschieden. Trotz der unglücklichen Niederlage ist Union-Verteidiger Leopold Querfeld dabei etwas gelungen, wovon er später seinen Enkelkindern erzählen kann.
Das passierte Neuer noch nie
Querfeld ist der erste Spieler überhaupt, der zwei Elfmeter in einem Profispiel gegen Bayern-Torhüter Manuel Neuer verwandeln konnte. Bis zum 906. Auftritt der lebenden Keeper-Legende war dies in 19 Jahren noch keinem Spieler gelungen.
Querfeld düpiert Neuer im DFB-Pokal: „Das ist richtig geil“
Doppeltorschütze Querfeld - Sohn des in seiner Heimatstadt Wien sehr bekannten Kaffeehaus-Betreibers Berndt Querfeld - wirkte bei Sky auch spürbar beseelt.
Der 21 Jahre alte Österreicher - bei Neuers Profi-Debüt für den FC Schalke 04 im Sommer 2006 zwei Jahre alt - kommentierte seine einzigartige Errungenschaft wie folgt: „Erstmal ganz großen Respekt an ihn und seine großartige Karriere. Dass man gegen so einen Weltklasse-Torhüter zwei Tore in einem Spiel macht, ist natürlich richtig geil.“
Bei dem österreichischen Jung-Nationalspieler überwogen auch sonst die positiven Gefühle, trotz der knappen Niederlage gegen das Team seines ÖFB-Kollegen Konrad Laimer: „Das Spiel hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es wirklich bis zur letzten Sekunde offen war. Wir haben alles reingehauen und ich bin wirklich sehr stolz auf die Mannschaft.“