DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinals heute live im TV, Stream und Ticker - Wen zieht der FC Bayern?

Im DFB-Museum in Dortmund wird am Sonntag das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Wen zieht der FC Bayern? SPORT1 begleitet die Ziehung für Sie im Liveticker.

Da waren es nur noch acht: Am Sonntagabend ab 19.15 Uhr wird im Rahmen der ARD-Sportschau das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Zwei Zweitligisten sind noch dabei.

So darf Hertha BSC nach wie vor vom Finale im eigenen Stadion träumen. Die Berliner fegten im Achtelfinale den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1 aus dem Olympiastadion und hoffen nun auf Losglück. Oder kommt es zum Kracher gegen den FC Bayern? SPORT1 begleitet die Auslosung im Liveticker.

DFB-Pokal: Hier können Sie die Auslosung der Viertelfinals live verfolgen

TV: ARD

ARD Stream: ARD Mediathek

ARD Mediathek Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

+++ Auslosung bei den Frauen +++

Zunächst werden die Viertelfinals bei den Frauen ausgelost. Der VfL Wolfsburg trifft auf Eintracht Frankfurt.

+++ In Kürze geht es los +++

Moderator Alexander Bommes begrüßt die Gäste aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Dann kommen Mia Künzer und Friedhelm Funkel und bringen die Pokale herein. Die Auslosung wird in Kürze beginnen.

+++ Diese Vereine sind noch mit dabei +++

Mit Holstein Kiel ist noch ein weiterer Zweitligist im Wettbewerb. Die Störche setzten sich im Elfmeterschießen beim Hamburger SV durch und wollen den nächsten Coup landen.

+++ Dann finden die Viertelfinals statt +++