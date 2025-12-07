Newsticker
DFB-Pokal: Auslosung des Viertelfinals heute live im TV, Stream und Ticker - Wen zieht der FC Bayern?

LIVE: Auslosung im DFB-Pokal

Im DFB-Museum in Dortmund wird am Sonntag das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Wen zieht der FC Bayern? SPORT1 begleitet die Ziehung für Sie im Liveticker.
Der FC Bayern steht nach einer völlig verrückten Partie bei Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale.
Im DFB-Museum in Dortmund wird am Sonntag das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Wen zieht der FC Bayern? SPORT1 begleitet die Ziehung für Sie im Liveticker.

Da waren es nur noch acht: Am Sonntagabend ab 19.15 Uhr wird im Rahmen der ARD-Sportschau das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Zwei Zweitligisten sind noch dabei.

So darf Hertha BSC nach wie vor vom Finale im eigenen Stadion träumen. Die Berliner fegten im Achtelfinale den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1 aus dem Olympiastadion und hoffen nun auf Losglück. Oder kommt es zum Kracher gegen den FC Bayern? SPORT1 begleitet die Auslosung im Liveticker.

>>> Hier aktualisieren <<<

DFB-Pokal: Hier können Sie die Auslosung der Viertelfinals live verfolgen

+++ Auslosung bei den Frauen +++

Zunächst werden die Viertelfinals bei den Frauen ausgelost. Der VfL Wolfsburg trifft auf Eintracht Frankfurt.

+++ In Kürze geht es los +++

Moderator Alexander Bommes begrüßt die Gäste aus dem Fußballmuseum in Dortmund. Dann kommen Mia Künzer und Friedhelm Funkel und bringen die Pokale herein. Die Auslosung wird in Kürze beginnen.

+++ Diese Vereine sind noch mit dabei +++

Mit Holstein Kiel ist noch ein weiterer Zweitligist im Wettbewerb. Die Störche setzten sich im Elfmeterschießen beim Hamburger SV durch und wollen den nächsten Coup landen.

Neben Rekordsieger FC Bayern warten mit dem Bundesliga-Zweiten RB Leipzig, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, SC Freiburg und dem FC St. Pauli attraktive Lose auf die vermeintlichen Underdogs.

+++ Dann finden die Viertelfinals statt +++

Als Losfeen werden Friedhelm Funkel und Nia Künzer fungieren. Die Partien finden am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar des kommenden Jahres statt. Das Finale steigt am 23. Mai.

