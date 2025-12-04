DFB-Pokal: Auslosung, Losfee, Teams, Termine - so geht es weiter

Acht Teams haben im DFB-Pokal das Ticket für das Viertelfinale gebucht. Während der FC Bayern im Achtelfinale einen umkämpften 3:2-Sieg bei Union Berlin feierte, scheiterte der Hamburger SV dramatisch im Elfmeterschießen am Zweitligisten Holstein Kiel. Mit Hertha BSC (6:1 gegen Kaiserslautern) ist zudem noch ein weiteres Team aus der 2. Bundesliga vertreten.
So geht es im DFB-Pokal weiter
Schon in wenigen Tagen entscheidet sich, wer im Viertelfinale aufeinandertrifft. Am kommenden Sonntag (7. Dezember) wird im Rahmen der ARD-Sportschau (ab 19.15 Uhr im LIVETICKER) die nächste Runde ausgelost.
Als „Losfee“ wird der einstige Pokalsieger und langjährige Trainer Friedhelm Funkel mit von der Partie sein. Ex-Nationalspielerin Nia Künzer, die Sportdirektorin der DFB-Frauen, fungiert als Ziehungsleiterin. Durch die Sendung führt Moderator Alexander Bommes.
Die Viertelfinals werden dann am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar 2026 ausgespielt.
DFB-Pokal: Diese Mannschaften sind noch dabei
- Bundesliga: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC St. Pauli
- 2. Bundesliga: Hertha BSC, Holstein Kiel
Wann stehen die weiteren Runden im DFB-Pokal an?
Die verbliebenen vier Mannschaften duellieren sich am 21. und 22. April 2026 im Halbfinale. Das große Endspiel, bei dem entschieden wird, wer sich den Pokal holt, findet schließlich am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.