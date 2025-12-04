DFB-Pokal: Auslosung, Losfee, Teams, Termine - so geht es weiter

SPORT1 04.12.2025 • 14:05 Uhr Das Achtelfinale im DFB-Pokal ist Geschichte. Bis es weitergeht, müssen die Fans der verbliebenen Mannschaften aber nicht lange warten. Auslosung, Losfee Termine: SPORT1 hat alle Infos.

Schon in wenigen Tagen entscheidet sich, wer im Viertelfinale aufeinandertrifft. Am kommenden Sonntag (7. Dezember) wird im Rahmen der ARD-Sportschau (ab 19.15 Uhr im LIVETICKER) die nächste Runde ausgelost.

Als „Losfee“ wird der einstige Pokalsieger und langjährige Trainer Friedhelm Funkel mit von der Partie sein. Ex-Nationalspielerin Nia Künzer, die Sportdirektorin der DFB-Frauen, fungiert als Ziehungsleiterin. Durch die Sendung führt Moderator Alexander Bommes.

Die Viertelfinals werden dann am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar 2026 ausgespielt.

DFB-Pokal: Diese Mannschaften sind noch dabei

Bundesliga : FC Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC St. Pauli

: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC St. Pauli 2. Bundesliga: Hertha BSC, Holstein Kiel

Wann stehen die weiteren Runden im DFB-Pokal an?