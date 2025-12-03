DFB-Pokal: BVB-Frust! Can greift sich Reporter

Daniel Höhn 03.12.2025 • 11:04 Uhr Nach dem Aus von Borussia Dortmund im DFB-Pokal hat Emre Can seinen Frust in einem Interview rausgelassen. Eine Szene stört ihn besonders.

Borussia Dortmund ist durch ein 0:1 gegen Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Nach der Partie entlud sich der Frust von BVB-Kapitän Emre Can im TV-Interview.

Ihn ärgerte vor allem eine Szene: Es war die 19. Minute, als der Dortmunder Carney Chukwuemeka im Leverkusener Strafraum den Ball annahm, sich um Verteidiger Jarell Quansah drehen wollte und dabei zu Boden ging.

BVB-Star Can sauer: „Der packt ihn ganz klar!“

Die Fernsehbilder zeigen zwar, dass der Bayer-Profi die Hände an seinem Gegenspieler hat, doch ein Ziehen ist nicht erkennbar. Daher blieb die Pfeife von Schiedsrichter Tobias Stieler stumm und auch der VAR meldete sich nicht.

Nach dem Spiel analysierte Can die Szene bei Sky: „Der packt ihn ganz klar! Ich würde schon sagen, das ist ein Elfmeter.“ Reporter Sebastian Hellmann fragte nach: „Aber mal Hand aufs Herz: Wie oft hältst du so fest während eines Spiels?“

Can greift sich Sky-Reporter Hellmann

„Aber an der Hüfte?!“, entgegnete Can. Was Hellmann wiederum mit „Man umarmt den Stürmer ja auch mal ...“ beantwortet.

In der Folge griff sich Can Hellmann, um die Situation nachzustellen. Den Dortmunder Kapitän störte es, dass Chukwuemeka an der Hüfte gepackt wurde.

„Das ist ganz klar Elfmeter! Er hält ihn ganz lang. Wenn er ihn nicht hält, kommt er ganz klar zu einer Torchance, zu einer hundertprozentigen. Deswegen würde ich sagen Elfmeter“, beharrte Can, als er die Szene noch einmal sah. Anschließend fragte er Hellmann: „Was sagen Sie denn?“

Elfer-Szene bei BVB vs. Bayer Leverkusen sorgt für Diskussionen

Darauf der Reporter: „Ich würde sagen, wenn er es nicht gibt, ist es okay. Und wenn er es gibt, greift der VAR auch nicht ein. Ich bin tatsächlich kein VAR-Fan, aber ich glaube, in dem Fall ist es eine 50-50-Entscheidung. Für mich ist das okay.“

Cans abschließendes Fazit: „Aber ich würde sagen, 70-30.“