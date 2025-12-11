DFB-Pokal: Bayern-Kracher läuft im Free-TV

Newsticker
Drei Viertelfinals im DFB-Pokal werden im Free-TV übertragen, darunter auch das Kracher-Duell der Münchner.
Die Viertelfinals im DFB-Pokal sind ausgelost. Der FC Bayern hat eine große Herausforderung vor sich - darf sich aber über ein Heimspiel freuen.
SID
Bayer Leverkusen und der FC St. Pauli machen den Anfang: Die beiden Bundesligisten spielen am 3. Februar den ersten Halbfinalisten des diesjährigen DFB-Pokals aus.

Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Ansetzungen der Viertelfinals hervor. Die Partie wird ebenso wie das Aufeinandertreffen von Holstein Kiel und dem Titelverteidiger VfB Stuttgart einen Tag später (jeweils 20.45 Uhr/ZDF) im Free-TV übertragen.

Bayern im Pokal gegen Leipzig gefordert

Dies gilt auch für das Topduell zwischen Bayern München und RB Leipzig am 11. Februar (20.45 Uhr/ARD), das die Spielrunde beendet.

Zuvor kämpft noch der SC Freiburg am 10. Februar beim Zweitligisten Hertha BSC um ein Halbfinal-Ticket (20.45 Uhr). Die Partie wird wie alle anderen auch vom Pay-TV-Anbieter Sky gezeigt.

