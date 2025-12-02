DFB-Pokal heute: BVB - Leverkusen heute LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.12.2025 • 18:00 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Erstmals überhaupt kreuzen sich am heutigen Dienstag die Wege von Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen im DFB-Pokal (ab 21 Uhr im LIVETICKER) – und das ausgerechnet im traditionsreichen Signal Iduna Park.

Für den BVB ist es das neunte Heimspiel gegen die Werkself seit 2015; nach zuvor sechs Heimsiegen gelang in den vergangenen vier Vergleichen allerdings nur noch ein Dreier (ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen). Sollte den Schwarz-Gelben heute kein Erfolg gelingen, bliebe Dortmund erstmals seit 1999 bis 2001 in drei Pokal-Heimduellen mit Leverkusen sieglos.

DFB-Pokal: So verfolgen Sie BVB - Leverkusen heute LIVE im Free-TV

TV : ARD, Sky

: ARD, Sky Livestream : sportschau.de, Sky

: sportschau.de, Sky Liveticker: SPORT1

BVB-Coach Niko Kovac geht mit einer beeindruckenden Pokalbilanz von 25 Siegen aus 28 Partien ins Rennen, musste seine bislang drei K.-o.-Niederlagen im DFB-Pokal jedoch sämtlich gegen Bundesligisten hinnehmen – zweimal davon im Achtelfinale. Bayer-Trainer Kasper Hjulmand peilt derweil den dritten Viertelfinal-Einzug der Rheinländer in Serie an, was Leverkusens Vereinsrekord aus den Jahren 1992–1994 und 2014–2016 einstellen würde. Für Dortmund steht nach dem Triumph 2021 die Vermeidung des vierten Bundesliga-K.-o. in Folge auf dem Programm, nachdem man 2023 in Leipzig und 2024 in Stuttgart jeweils in dieser Runde scheiterte.

BVB-Personal: Anselmino in Topform, Adeyemi im Fokus, Guirassy unter Beobachtung

Bei den Hausherren schwärmt Kovac derzeit vom 20-jährigen Leih-Innenverteidiger Aarón Anselmino, den er nach dessen Debüttreffer jüngst als „sensationell gut“ adelte. Der Argentinier kehrte nach überstandener Muskelverletzung stark zurück, glänzte gegen Villarreal mit einem Assist und köpfte in Leverkusen zur Führung ein. Offensiv setzt der Trainer auf Karim Adeyemi, den er nach dessen drittem Pflichtspieltreffer in Serie gar „vom lieben Gott geküsst“ nannte – insbesondere wegen dessen außergewöhnlicher Sprungkraft. Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt auch Serhou Guirassy, der in Leverkusen den Handschlag seines Trainers ausschlug, nachdem er ausgewechselt worden war. Kovac betonte jedoch umgehend die geklärte Situation und bleibt überzeugt von der Bedeutung seines Topstürmers.

Leverkusens Pokal-Serien und Grimaldos Torlaune

Die Werkself reist mit beachtlicher Pokal-Statistik an: In acht der vergangenen zehn Duelle mit Bundesligisten zog Leverkusen in die nächste Runde ein, zuletzt sogar dreimal hintereinander. Bemerkenswert ist zudem die laufende Serie von 39 Pokalspielen mit mindestens einem eigenen Treffer – aktuell Bestwert im Wettbewerb. Großen Anteil daran hat Linksfuß Alejandro Grimaldo, der seit Beginn der Vorsaison fünf Scorerpunkte sammelte und in den vergangenen zwei Pokalpartien jeweils traf; eine dritte Partie in Folge mit Torerfolg gelang in Leverkusen-Historie zuletzt Adam Hlozek. Trotz des jüngsten 1:2 im Ligaduell gegen den BVB kommt Leverkusen mit breiter Brust nach Dortmund, denn die Offensive traf in jedem der letzten 38 Pokal-Auswärtsspiele – ein bundesweiter Rekord.

Wird Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV bei der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird BVB gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann neben der ARD auch live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Highlights im TV auf SPORT1