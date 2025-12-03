DFB-Pokal heute: FC Bayern bei Union Berlin LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 03.12.2025 • 17:45 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den FC Bayern München zum Achtelfinale des DFB-Pokals. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute empfängt der 1. FC Union Berlin den FC Bayern München zum Achtelfinale des DFB-Pokals (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Auf den Trainerbänken stehen Steffen Baumgart bei den Eisernen und Vincent Kompany beim deutschen Rekordpokalsieger.

Geleitet wird die Partie nicht wie ursprünglich vorgesehen von Dr. Matthias Jöllenbeck, sondern von Martin Petersen. Jöllenbeck fällt verletzungsbedingt aus. Für Union ist es die erste Achtelfinal-Teilnahme seit drei Jahren; Bayern war in der Vorsaison schon in dieser Runde ausgeschieden (0:1 gegen Leverkusen).

Der FC Bayern trifft erstmals überhaupt im DFB-Pokal auf Union und hat in 13 Pflichtspielen gegen die Berliner noch nie verloren (8 Siege, fünf Remis). Kurios: Unter Vincent Kompany endeten beide Bundesliga-Auftritte der Münchner an der Alten Försterei nur unentschieden (1:1, 2:2) – Union ist damit der einzige Klub, bei dem Kompany auswärts noch nicht gewinnen konnte. Für Baumgart weckt das Duell Erinnerungen an seine höchste Pokalpleite: 2018 unterlag er mit Paderborn zu Hause 0:6 gegen die Bayern.

Union Berlin vertraut auf Standardstärke

Union hat in der laufenden Pokalsaison bereits vier Treffer nach ruhenden Bällen erzielt – gemeinsam mit Hoffenheim Bestwert. Auch beim 2:2-Ligatreffen gegen Bayern Anfang November kamen beide Berliner Tore per Standard, Innenverteidiger Danilho Doekhi traf damals doppelt.

Im Ligaalltag gab es zuletzt jedoch einen Rückschlag: Gegen Heidenheim verspielte das Baumgart-Team in der Nachspielzeit eine 1:0-Führung und verlor 1:2. „Das sollte nicht passieren“, ärgerte sich der Coach nach dem späten K.o. Nun soll die Heimserie im Pokal halten – die letzten vier Pokalspiele an der Alten Försterei gewann Union allesamt.

FC Bayern: Kane trifft wie am Fließband

In der aktuellen Pokalsaison führt Harry Kane mit vier Treffern die Torschützenliste an; in seinen ersten vier Einsätzen im Wettbewerb traf der Engländer bereits fünfmal. Die Münchner reisen zudem mit einer beeindruckenden Pokalauswärtsbilanz: In den vergangenen vier Gastspielen bei Bundesligisten erzielte der FCB stets mindestens vier Tore (insgesamt 17) und setzte sich jedes Mal durch.

Abseits des Platzes beschäftigen Personalthemen die Bayern: Torwart-Ikone Manuel Neuer ließ seine Zukunft offen, während Ehrenpräsident Uli Hoeneß sich optimistisch zu einer Verlängerung mit Innenverteidiger Dayot Upamecano zeigte.

Wird 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV im ZDF zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird FCU gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im ZDF können Sie das Spiel auch live bei Sky im TV und Stream verfolgen.

