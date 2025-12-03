Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

FC Bayern: Warum beim Pokal-Spiel der Schiri ausgetauscht wird

Schiri-Wechsel bei Bayern-Spiel

Der FC Bayern gastiert am Mittwochabend im DFB-Pokal bei Union Berlin. Der zunächst angesetzte Schiedsrichter kann das Spiel nicht leiten.
Laut Pep Guardiola wäre Vincent Kompany ein geeigneter Nachfolger für seinen Trainerposten bei Manchester City. Der Belgier will sich jedoch auf andere Dinge konzentrieren. Für ihn zählt nur seine Mannschaft.
Felix Kunkel
Der FC Bayern gastiert am Mittwochabend im DFB-Pokal bei Union Berlin. Der zunächst angesetzte Schiedsrichter kann das Spiel nicht leiten.

Kurzfristiger Schiri-Wechsel vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern im DFB-Pokal bei Union Berlin am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Wie der DFB am Vorabend bekannt gab, übernimmt Schiedsrichter Martin Petersen die Leitung der Partie anstelle des ursprünglich angesetzten Matthias Jöllenbeck.

Schiedsrichter-Wechsel bei FC Bayern vs. Union Berlin

Es handle sich dabei um einen „verletzungsbedingten Wechsel“. Jöllenbeck könne das Spiel „nicht leiten“, teilte der Verband in den sozialen Netzwerken mit.

Petersen, der nun das Spiel leiten wird, war zuvor als Vierter Offizieller angesetzt gewesen. Richard Hempel rückt auf dieser Position nach.

DFB-Pokal: Auch beim VAR gibt es einen Wechsel

Auch beim Video-Assistenten kommt es zu einer Veränderung: Sören Storks ersetzt Pascal Müller. Einen Grund für diesen Tausch nannte der DFB nicht.

Der FC Bayern gastierte erst vor drei Wochen in der Bundesliga bei Union Berlin. Dank eines späten Tores von Harry Kane in der 90. Minute nahmen die Bayern beim 2:2 noch einen Punkt mit.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite