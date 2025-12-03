FC Bayern: Warum beim Pokal-Spiel der Schiri ausgetauscht wird

Kurzfristiger Schiri-Wechsel vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern im DFB-Pokal bei Union Berlin am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER).
Schiri-Wechsel bei Bayern-Spiel
Wie der DFB am Vorabend bekannt gab, übernimmt Schiedsrichter Martin Petersen die Leitung der Partie anstelle des ursprünglich angesetzten Matthias Jöllenbeck.
Schiedsrichter-Wechsel bei FC Bayern vs. Union Berlin
Es handle sich dabei um einen „verletzungsbedingten Wechsel“. Jöllenbeck könne das Spiel „nicht leiten“, teilte der Verband in den sozialen Netzwerken mit.
Petersen, der nun das Spiel leiten wird, war zuvor als Vierter Offizieller angesetzt gewesen. Richard Hempel rückt auf dieser Position nach.
DFB-Pokal: Auch beim VAR gibt es einen Wechsel
Auch beim Video-Assistenten kommt es zu einer Veränderung: Sören Storks ersetzt Pascal Müller. Einen Grund für diesen Tausch nannte der DFB nicht.
Der FC Bayern gastierte erst vor drei Wochen in der Bundesliga bei Union Berlin. Dank eines späten Tores von Harry Kane in der 90. Minute nahmen die Bayern beim 2:2 noch einen Punkt mit.