FC Bayern: Warum beim Pokal-Spiel der Schiri ausgetauscht wird

Felix Kunkel 03.12.2025 • 12:01 Uhr Der FC Bayern gastiert am Mittwochabend im DFB-Pokal bei Union Berlin. Der zunächst angesetzte Schiedsrichter kann das Spiel nicht leiten.

Wie der DFB am Vorabend bekannt gab, übernimmt Schiedsrichter Martin Petersen die Leitung der Partie anstelle des ursprünglich angesetzten Matthias Jöllenbeck.

Schiedsrichter-Wechsel bei FC Bayern vs. Union Berlin

Es handle sich dabei um einen „verletzungsbedingten Wechsel“. Jöllenbeck könne das Spiel „nicht leiten“, teilte der Verband in den sozialen Netzwerken mit.

Petersen, der nun das Spiel leiten wird, war zuvor als Vierter Offizieller angesetzt gewesen. Richard Hempel rückt auf dieser Position nach.

DFB-Pokal: Auch beim VAR gibt es einen Wechsel

Auch beim Video-Assistenten kommt es zu einer Veränderung: Sören Storks ersetzt Pascal Müller. Einen Grund für diesen Tausch nannte der DFB nicht.