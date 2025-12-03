Newsticker
DFB-Pokal: Kurioser Andrich-Moment live im TV

Kurioser Andrich-Moment im TV

Nach dem Sieg der Leverkusener im DFB-Pokal gegen Dortmund gibt sich Bayer-Kapitän Robert Andrich schlagfertig.
Bayer 04 Leverkusen gelingt die Revanche für die knappe Niederlage am Wochenende in der Bundesliga. damit zieht die Werkself ins Pokal-Viertelfinale ein.
SPORT1
Nach dem Sieg der Leverkusener im DFB-Pokal gegen Dortmund gibt sich Bayer-Kapitän Robert Andrich schlagfertig.

Am Dienstagabend feierte Bayer Leverkusen den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals. Bei Borussia Dortmund siegte die Werkself dank des Treffers von Ibrahim Maza mit 1:0.

Nach der Partie bezog Bayer-Kapitän Robert Andrich im Sportschau-Interview Stellung zu der Partie und zeigte sich durchaus schlagfertig.

Andrich reagiert auf Fan-Rufe

Während der 31-Jährige über den Gegner sprach, rief ein Anhänger der Schwarz-Gelben „Halt die Fresse, du ***. Halt die Fresse“, von der Tribüne.

Die Reaktion des Sportlers fiel in der Folge durchaus lässig aus. „Vielen Dank an den Dortmund-Fan“, reagierte er mit einem Lächeln.

Am vergangenen Wochenende hatte der BVB in der Bundesliga noch mit 2:1 gegen Leverkusen gewonnen.

