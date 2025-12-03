DFB-Pokal: Reise-Ärgernis für die Bayern

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 03.12.2025 • 18:07 Uhr Der FC Bayern ist im DFB-Pokal bei Union Berlin gefordert. Bei der Anreise kommt es zu einem Problem und die Münchner müssen auf einen anderen Flughafen ausweichen.

Ursprünglich war geplant, dass die Bayern am Dienstagnachmittag mit zwei Privatfliegern der Airline Private Wings nach dem Abschlusstraining vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen aus nach Berlin starten.

FC Bayern: Wetter-Ärgernis beeinträchtigt Reise nach Berlin

Doch das Wetter spielte nicht mit. Aufgrund dichten Nebels im Großraum München konnten die beiden Maschinen nicht wie geplant um 17 Uhr abheben. Das berichtet die Bild.

Die Münchner mussten also umplanen und wichen auf den Flughafen im benachbarten Augsburg aus, circa 65 Kilometer von Oberpfaffenhofen entfernt.

Daher hoben die Bayern fast eine Stunde später als geplant in Richtung des kleinen Flugplatzes Schönhagen in Trebbin (circa eine Stunde südlich von Berlin) ab.