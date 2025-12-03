DFB-Pokal: Reise-Ärgernis für die Bayern

Newsticker
Der FC Bayern ist im DFB-Pokal bei Union Berlin gefordert. Bei der Anreise kommt es zu einem Problem und die Münchner müssen auf einen anderen Flughafen ausweichen.
Seit 2020 wartet der FC Bayern nun schon auf einen Triumph im DFB-Pokal - seither scheiterten die Münchner dreimal bereits in der 2. Runde, nur einmal erreichten sie überhaupt das Viertelfinale. Die Chronik des Bayern-Fluchs.
Julius Schamburg, Stefan Kumberger
Der FC Bayern ist am Mittwochabend im DFB-Pokal im Achtelfinale bei Ligakonkurrent Union Berlin gefordert (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Bei der Anreise kam es zu kleineren Problemen.

Ursprünglich war geplant, dass die Bayern am Dienstagnachmittag mit zwei Privatfliegern der Airline Private Wings nach dem Abschlusstraining vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen aus nach Berlin starten.

FC Bayern: Wetter-Ärgernis beeinträchtigt Reise nach Berlin

Doch das Wetter spielte nicht mit. Aufgrund dichten Nebels im Großraum München konnten die beiden Maschinen nicht wie geplant um 17 Uhr abheben. Das berichtet die Bild.

Die Münchner mussten also umplanen und wichen auf den Flughafen im benachbarten Augsburg aus, circa 65 Kilometer von Oberpfaffenhofen entfernt.

Daher hoben die Bayern fast eine Stunde später als geplant in Richtung des kleinen Flugplatzes Schönhagen in Trebbin (circa eine Stunde südlich von Berlin) ab.

Nach der etwas holprigen Anreise ging es für die Stars des FC Bayern in das Hotel „The Ritz-Carlton“ am Potsdamer Platz. Am Donnerstag steht dann die Rückreise nach München an.

