Kovac akzeptiert Guirassy-Entschuldigung

Für Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund ist das Fehlverhalten von Serhou Guirassy im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (2:1) am Samstag nach einer Entschuldigung abgehakt. „Er kam von sich aus zu mir und hat sich bei mir persönlich beziehungsweise der Mannschaft entschuldigt“, sagte Kovac am Montag und betonte: „Er weiß, dass er nicht richtig reagiert hat, und das ist für mich entscheidend.“

Guirassy hatte bei seiner Auswechslung in der 61. Minute demonstrativ einen Bogen um Kovac gemacht und auch dessen zum Handshake ausgestreckten Arm ignoriert. „Sowas sollten wir nicht machen - egal, wer es ist. Aber wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut. In der Emotion, in der Aufregung mit dem Adrenalin kann so was sicherlich passieren“, sagte Kovac.

Vor dem Wiedersehen mit Leverkusen am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Achtelfinale hat sich derweil die Personalsituation bein BVB entspannt. Aller Voraussicht nach steht auch Nationalspieler Maximilian Beier wieder zur Verfügung. Der 23-Jährige kehrte am Montag ins Mannschaftstraining zurück. „Es sieht gut aus für morgen, er hat auch zusätzlich noch etwas gemacht. Wir werden morgen endgültig entscheiden“, sagte Kovac.