"Nicht versteckt": Pokal-Pechvogel entschuldigt sich

SID 04.12.2025 • 05:41 Uhr Mit einem Eigentor und einer Roten Karte sorgt der Bochumer Abwehrspieler Philipp Strompf gegen Stuttgart für ein Kuriosum.

Das Kuriosum beim Pokalerfolg bei seinem Ex-Klub hatte Atakan Karazor gar nicht mitbekommen. „War es derselbe Spieler?“, fragte der Kapitän des VfB Stuttgart nach dem 2:0 (1:0) im Achtelfinale beim VfL Bochum, „das ist mir erst jetzt aufgefallen. Das ist tatsächlich kurios.“

Bochums Philipp Strompf hatte dem VfB mit einem Eigentor (12.) und der Roten Karte nach einer Notbremse (45.+1) maßgeblich zum Sieg verholfen - und damit einen bitteren Abend erlebt, der im Profifußball selten ist. Oder doch nicht?

Stuttgarts Torhüter Fabian Bredlow fiel jedenfalls sofort ein eigener Teamkollege ein, dem Ähnliches widerfahren war: Maxime Awoudja traf im Zweitligaspiel gegen Hannover 96 im Juli 2019 erst ins eigene Tor und wurde später mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt.

DFB-Pokal: „Wir machen alle Fehler“

Strompf entschuldigte sich nach seinem doppelten Fauxpas in der Kabine bei seinen Mitspielern, wie VfL-Trainer Uwe Rösler berichtete.