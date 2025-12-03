Pokaldebakel: Lieberknecht schämt sich "in Grund und Boden"

SID 03.12.2025 • 09:30 Uhr Kaiserslautern geht im DFB-Pokal bei Hertha BSC unter. Trainer Torsten Lieberknecht bemängelt eine „Nichtleistung“ und übernimmt Verantwortung.

Trainer Torsten Lieberknecht vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern war das Pokaldebakel des zweimaligen Cupgewinners furchtbar peinlich. „Ich sitze hier als Trainer und schäme mich in Grund und Boden“, sagte der Coach im Anschluss an das 1:6 (1:3) im Achtelfinale beim Ligarivalen Hertha BSC.

„Das, was wir abgeliefert haben, mit diesen individuellen Fehlern, ist unentschuldbar. Dennoch können wir uns nur bei unseren Fans entschuldigen, die auch heute wieder mit 5000 an einem Dienstagabend hier angereist sind. Das war eine Nichtleistung.“

Lieberknecht gab sich eine Mitschuld an der desaströsen Vorstellung. „Wir tragen ein Trikot, das für Werte steht. Ich sehe mich da als Trainer auch in der Verantwortung und möchte nicht mit dem Finger nur auf die Spieler zeigen. Es war ein kollektives Versagen von uns allen. Da schließe ich mich nicht aus“, sagte der frühere FCK-Profi: „Ich bin der Kopf dieser Mannschaft. Aber ich werde den Kopf rausstrecken und den Gegenwind aushalten.“

„Wir müssen uns den Kredit zurück erarbeiten“

Der Trainer („Das müssen wir jetzt erstmal verdauen“) ist sicher, dass die Pleite mit Blick auf das Verhältnis zu den Fans noch lange nachwirken wird: „Wir müssen uns den Kredit zurück erarbeiten, den wir mit dem Spiel verloren haben. Das wird eine zeitlang brauchen.“