Niklas Senger 03.12.2025 • 19:58 Uhr Die Partie des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart wird für einige Minuten unterbrochen. Das stößt auch am Kommentatorentisch auf Kritik.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart (LIVETICKER) endete in der ersten Halbzeit nicht nur mit einem Tiefschlag für den VfL Bochum. Die Fans im Vonovia Ruhrstadion und an den TV-Bildschirmen mussten sich auch, nachdem die Spieler wieder aus der Kabine gekommen waren, lange gedulden, bis der Ball wieder rollte.

Die mitgereisten Fans des VfB Stuttgart sorgten mit einer ausufernden Pyroshow für eine minutenlange Unterbrechung der Partie. „Wir haben leider immer mal wieder diese Unterbrechungen und dass es nicht losgehen kann“, sagte ARD-Kommentatorin Christina Graf.

ARD-Kommentatorin: „Schade um den schönen Pokalabend“

Ihre persönliche Meinung zum Spektakel auf den Tribünen ließ Graf dabei nicht unausgesprochen. „Es zieht noch einmal richtig rein ins Stadion und auf die Tribüne, das dürfen alle noch einmal einatmen. Es ist alles andere als schön“, beschrieb sie die dicke Rauchwand über dem Rasen: „Schade für den schönen Pokalabend, dass es hier so lange dauert.“