Das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart (LIVETICKER) endete in der ersten Halbzeit nicht nur mit einem Tiefschlag für den VfL Bochum. Die Fans im Vonovia Ruhrstadion und an den TV-Bildschirmen mussten sich auch, nachdem die Spieler wieder aus der Kabine gekommen waren, lange gedulden, bis der Ball wieder rollte.
„Schade für den schönen Pokalabend“
Die mitgereisten Fans des VfB Stuttgart sorgten mit einer ausufernden Pyroshow für eine minutenlange Unterbrechung der Partie. „Wir haben leider immer mal wieder diese Unterbrechungen und dass es nicht losgehen kann“, sagte ARD-Kommentatorin Christina Graf.
ARD-Kommentatorin: „Schade um den schönen Pokalabend“
Ihre persönliche Meinung zum Spektakel auf den Tribünen ließ Graf dabei nicht unausgesprochen. „Es zieht noch einmal richtig rein ins Stadion und auf die Tribüne, das dürfen alle noch einmal einatmen. Es ist alles andere als schön“, beschrieb sie die dicke Rauchwand über dem Rasen: „Schade für den schönen Pokalabend, dass es hier so lange dauert.“
Erst nach rund sieben Minuten konnte das Spiel schließlich fortgesetzt werden. Aus Sicht des VfL Bochum dauerte es nur zwei Minuten bis zum nächsten Rückschlag. VfB-Star Deniz Undav war trotz der verlängerten Pause hellwach und erhöhte in der 47. Minute auf 2:0 für seine Mannschaft.