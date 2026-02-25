Spielplan-Dilemma wegen VfB und Bayern?

Mette Bech 25.02.2026 • 09:35 Uhr Ein Erfolgslauf des VfB Stuttgart in Europa könnte den Spielplan ins Wanken bringen, auch der FC Bayern München wäre mitten im Termin-Chaos. SPORT1 erklärt das Szenario, weshalb dem DFB ein echtes Organisations-Dilemma bevorstehen könnte.

Der Erfolg in der Europa League könnte für den VfB Stuttgart sportlich zum Märchen, organisatorisch jedoch zum echten Problemfall werden. Ein Termin-Chaos könnte bevorstehen - auch, weil die Schwaben noch in allen drei Wettbewerben vertreten sind.

Drei Spiele in sechs Tagen?

Geht die Reise sogar bis ins Viertelfinale, ist der 16. April 2026 als Spieltermin für das Rückspiel fix eingeplant. An dem darauffolgenden Wochenende steht für den VfB mit dem Gastspiel beim FC Bayern der 30. Spieltag in der Bundesliga an.

Gemäß den DFL-Statuten müssen zwischen Pflichtspielen mindestens zwei freie Tage liegen. Heißt konkret: Spielt Stuttgart am Donnerstag (16.04.) international, müsste das Bundesliga-Duell mit dem Rekordmeister zwingend am Sonntag stattfinden, um die Regenerationszeit zu gewährleisten.

Zwischen Europa League, Bundesliga und Pokal-Halbfinale

Doch hier beginnt das Dilemma, denn der dritte Wettbewerb folgt für den VfB Stuttgart unmittelbar. In der Woche nach dem möglichen Europa-League-Viertelfinale (16. April) und dem Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München stehen bereits die Halbfinals im DFB-Pokal an. Diese sind für den 21. April (Dienstag) sowie den 22. April (Mittwoch) angesetzt.

Zwei der vier Halbfinalisten sind sowohl der FC Bayern München als auch der VfB Stuttgart, die weiterhin um den Einzug ins Endspiel in Berlin kämpfen. Die Auslosung der Halbfinals könnte das Termin-Dilemma perfekt gemacht haben: Der VfB trifft auf den SC Freiburg, während Bayern auf Bayer 04 Leverkusen trifft.

Da hier erneut die Zwei-Tage-Regelung zur Regeneration greifen müsste, dürften beide Halbfinals frühestens am Mittwoch (22. April) terminiert werden. Der DFB setzt jedoch traditionell auf zwei separate Anstoßzeiten an zwei unterschiedlichen Tagen.

Auch Freiburg ist betroffen

Auch den SC Freiburg könnte das gleiche Schicksal wie den VfB Stuttgart ereilen. Die Breisgauer sind bereits für das Achtelfinale in der Europa League qualifiziert und könnten am 16. April ebenfalls noch im Wettbewerb sein.

Am Wochenende darauf würde Freiburg den 1. FC Heidenheim empfangen, ehe das Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart ansteht.

DFB und DFL sind gefordert

Ob es für dieses Szenario Sonderregelungen geben wird oder welche Lösungswege vom DFB und der DFL entwickelt werden, bleibt offen.