DFB-Pokal: Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig wackelt

Philipp Heinemann , Stefan Kumberger 08.02.2026 • 20:45 Uhr Das Spiel des FC Bayern im DFB-Pokal gegen RB Leipzig steht auf der Kippe! Jan-Christian Dreesen lässt eine weitreichende Entscheidung offen.

Das Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch steht auf der Kippe.

Wie Jan-Christian Dreesen, Vorstandsboss der Münchner, nach dem 5:1-Erfolg gegen Hoffenheim in der Bundesliga bekannt gab, könnte eine Bestreikung der öffentlichen Verkehrsmittel die Austragung der Partie gefährden.

„Wir werden morgen darüber informieren, wie wir damit umgehen“, erklärte Dreesen.

Dreesen: Entscheidung zu Bayern-Spiel im Pokal offen

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG wird am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen in den Warnstreik treten. Betroffen sind Busse, aber vor allem auch die U-Bahn, die an Spieltagen etliche Fans von und zur Allianz Arena bringt.

„Am Mittwoch haben wir eine Sondersituation durch den angekündigten Streik. Wir hatten heute eine lange, interne Besprechung u.a. mit dem MVG, mit der Polizei, mit den weiteren Behörden, die für so einen Spielablauf notwendig sind, und wir werden sehen müssen, wie wir das organisieren”, führte Dreesen aus.

Man müsse ganz klar sagen, dass „die An- und vor allem auch die Abfahrt vom Stadion eine Herausforderung wird. Und das ist nicht ersetzbar.“

Das könnte dem FC Bayern helfen

Dreesen ergänzte: „Wir müssen sehen, dass wir für die Fans eine Linderung schaffen können. Eine Entscheidung ist noch nicht gefällt. Wenn es irgendwie geht, werden wir das Spiel durchführen, da die Alternativen kaum vorhanden sind.“