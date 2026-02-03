DFB-Pokal: Medizinischer Notfall in Leverkusen

Niklas Senger 03.02.2026 • 22:58 Uhr Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC St. Pauli im DFB-Pokal-Viertelfinale endet nach einem medizinischen Notfall mit einer bedrückenden Stimmung.

Bayer Leverkusen hat mit der dritten Halbfinalteilnahme seine Serie im DFB-Pokal fortgesetzt und sich im Viertelfinale gegen den FC St. Pauli mit 3:0 durchgesetzt. Während der Partie gab es jedoch einen Notfall auf der Tribüne, weshalb die Fans auch den finalen Siegtreffer von Jonas Hofmann (90+2.) weitgehend still zur Kenntnis nahmen.

„Der pünktliche Abpfiff von Florian Badstübner, in einer am Ende auch wirklich unangenehmen Atmosphäre“, kommentierte Claudia Neumann im ZDF die bedrückende Stille nach dem Abpfiff.

Bayer-Boss Rolfes informiert über Unfall auf der Tribüne

Laut Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sei ein Fan während der Partie die Treppe heruntergefallen und musste anschließend medizinisch betreut werden.