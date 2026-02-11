FC Bayern: Halbfinale! Kane und Díaz beenden Pokal-Durststrecke

Johannes Behm 11.02.2026 • 22:47 Uhr Der FC Bayern steht zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Gegen RB Leipzig tut sich die Mannschaft von Vincent Kompany lange schwer und sticht erst in Durchgang zwei.

Der FC Bayern ist nach einem verdienten 2:0 (0:0) gegen RB Leipzig ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen - zum ersten Mal seit sechs Jahren. Nach einem ausgeglichenen und torlosen ersten Durchgang sorgte Harry Kane per Strafstoß für die Führung der Münchner (65.), ehe Luis Díaz nach einem Konter den 2:0-Endstand herstellte (68.).

Kompany hatte dieselbe Startelf wie beim 5:1 gegen Hoffenheim ins Rennen geschickt, die einen frühen Schock hinnehmen musste (4.). Christoph Baumgartner traf zur vermeintlichen RB-Führung, ehe das Tor nachträglich wegen einer Abseitsposition vom VAR einkassiert wurde (6.). Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Hälfte ohne zwingende Großchancen auf beiden Seiten.

In Hälfte zwei kam Bayern dann immer wieder durch schnelles Umschaltspiel zu gefährlichen Chancen. Bayern konterte nach einer RB-Ecke und bekam nach einem Foul von Torwart Maarten Vandevoordt an Josip Stanisic einen Elfmeter zugesprochen, den Kane souverän vollstreckte (65.). Bitter: Vor seinem Foul war Vandevoordt auf dem Rasen weggerutscht und hatte sich deshalb nicht in optimaler Position befunden.

Gutes Pokal-Omen für den FC Bayern

Fast direkt im Anschluss schickte Michael Olise Díaz mit einem Steilpass auf die Reise vor das RB-Tor, vor dem Diaz cool blieb und Vandevoordt zum 2:0 tunnelte (68.).

Auf wen Bayern im Halbfinale trifft, wird am 22. Februar ausgelost. Mögliche Gegner sind Bayer 04 Leverkusen, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg. Angesetzt sind die beiden Halbfinals für den 21. und 22. April. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 23. Mai statt.