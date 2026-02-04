Kurioser Hasen-Auftritt im DFB-Pokal

Maximilian Huber 04.02.2026 • 22:15 Uhr In der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels zwischen Kiel und Stuttgart flitzt ein selten gesehener Gast über den Rasen. Kiels Präsident Steffen Schneekloth nimmt den Hasen-Auftritt mit Humor.

Seltene Bilder im deutschen Profi-Fußball: Wie die TV-Zuschauer bei Sky am Mittwochabend beobachten konnten, ist während der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart (0:3) ein Feldhase über den Rasen des Holstein-Stadions gerannt.

TV-Kameras fingen das Tier ein, welches mit hoher Geschwindigkeit über den Rasen lief und vor herantretenden Mitarbeitern, die den Hasen einfangen wollten, davonlief.

Kiel-Präsident reagiert humorvoll

Kiels Präsident Steffen Schneekloth reagierte im Gespräch mit Moderator Patrick Wasserziehr humorvoll, als er den Hasen über den Rasen hoppeln sah. Der 62-Jährige verriet, dass dies nicht zum ersten Mal passiert sei.

„Den haben wir hier häufiger im Stadion. Ich muss sagen, dass wir uns bemühen, immer eine ordentliche Rasenqualität zu schaffen. Wir waren uns eigentlich sicher, weil wir das Stadion mit einem Hasendraht abgesperrt haben, dass wir den Kollegen hier nicht mehr sehen. Nun ist er wieder da, der Kollege Langohr“, witzelte Schneekloth.