Erster Titel für Bayern futsch! Neuer fliegt im DFB-Pokal

Erste Titelchance passé! Der FC Bayern München unterliegt Bayer Leverkusen im DFB-Pokal -Achtelfinale mit 0:1 (0:0), der Pokal-Fluch hält an!

Nathan Tella erzielte den entscheidenden Treffer und sorgte damit für lange Gesichter in der Allianz Arena. Alejandro Grimaldo hatte den Ball in den gegnerischen Sechzehner geflankt, Bayerns Verteidiger verloren Tella für einen kurzen Moment aus den Augen und schon zappelte der Ball im Netz (69.).

Neuer sieht Rot

Zuvor hatte Manuel Neuer seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Nach einem Foul an Jeremie Frimpong, sah Neuer die erste Rote Karte seiner Karriere (17.). Der 38-Jährige hatte den Bayer-Star mit einem Bodycheck außerhalb des Strafraums umgehauen. Schiedsrichter Harm Osmers zögerte nicht lange und verwies Neuer des Feldes. Trainer Vincent Kompany musste reagieren und brachte daraufhin Ersatzkeeper Daniel Peretz für Leroy Sané in die Partie.

In der 73. Minute nahm Kompany einen Dreifachwechsel vor und brachte überraschenderweise unter anderem Aleksandar Pavlovic in die Partie. Dabei wurde bei Pavlovic nach seinem Schlüsselbeinbruch mit anschließender Operation erst mit einer Rückkehr Anfang 2025 gerechnet. Außerdem kamen Serge Gnabry und Sacha Boey in die Partie, Konrad Laimer; Leon Goretzka und Kingsley Coman mussten weichen.