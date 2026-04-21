DFB-Pokal: Darum wird ein Halbfinale am Donnerstag gespielt

SPORT1 21.04.2026 • 11:09 Uhr Die Halbfinals des DFB-Pokals finden traditionell am Dienstag und Mittwoch statt. Warum wird 2026 auch am Donnerstag gespielt?

Der FC Bayern misst sich im Top-Duell im Rahmen des DFB-Pokal-Halbfinals am Mittwochabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) mit Bayer Leverkusen, während einen Tag später am Donnerstagabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) das Baden-Württemberg-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg über ein Finalticket für Berlin entscheiden wird.

Traditionell finden die Halbfinals des DFB-Pokals allerdings immer am Dienstag und Mittwoch statt. Was ist in diesem Jahr anders?

Grund liegt in der Bundesliga begraben

Der Grund dafür liegt in der Spieltagsplanung der Bundesliga. Mit dem direkten Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (4:2) sowie dem 2:1-Sieg des SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim waren drei der vier Halbfinalisten erst am Sonntag im Einsatz (Bayer 04 Leverkusen spielte am Samstag gegen den FC Augsburg).

Doch warum haben die Spielplaner der DFL die beiden Duelle nicht auf den Samstag gelegt? Auch dafür gibt es einen Grund. Bei der Terminierung Anfang März waren mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg noch zwei Mannschaften in der Europa League am Start.

DFB-Pokal: Parallele zur Corona-Saison

Während der VfB gegen Porto ausschied, setzten sich die Breisgauer gegen Celta Vigo durch. Aufgrund der üblichen zwei freien Tage zwischen den Spielen mussten die beiden Begegnungen am Sonntag angesetzt werden.

Deshalb musste das Derby der beiden Europa-League-Teilnehmer am für den DFB-Pokal unüblichen Donnerstag ausgetragen werden.