Europa League: Freiburg will jetzt "alles"

SID 17.04.2026 • 05:30 Uhr Mit dem Einzug ins Europacup-Halbfinale will sich der SC Freiburg nicht zufrieden geben. Der Klub jagt großen Zielen nach.

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte soll nicht lange der größte bleiben – zumindest wenn es nach dem Willen von Jochen Saier geht.

„Die Reise geht weiter – und jetzt wollen wir alles“, sagte der Sportvorstand des SC Freiburg nach dem ersten Einzug des Fußball-Bundesligisten in ein Europacup-Halbfinale: „Wenn man da steht, wo wir stehen, dann will man natürlich das Maximum erreichen. Einfach, weil es eine besondere Gruppe ist und weil ich schon das Gefühl habe, dass es auch ein besonderes Jahr werden kann.“

Dieses Gefühl beschlich auch Lothar Matthäus. „In dieser Verfassung traue ich dem SC noch viel mehr als das Halbfinale zu“, sagte der Rekordnationalspieler bei RTL: „Wenn sie das wiederholen können, ist wirklich mehr drin.“

Freiburg beeindruckt gegen Celta

Zuvor hatten die Breisgauer in beeindruckender Art und Weise die Spanier von Celta Vigo aus der Europa League geworfen. 3:1 (2:0) gewann die Mannschaft von Trainer Julian Schuster das Rückspiel in Galizien. Nach dem 3:0 im Hinspiel stand es am Ende in der Addition 6:1. In der Vorschlussrunde trifft Freiburg auf Sporting Braga aus Portugal.

„Das ist alles etwas Außergewöhnliches, etwas Unglaubliches“, sagte Saier: „Wenn ich den Saisonverlauf anschaue und auf welchem Level wir jetzt alle drei Tage spielen können, dann ist das schon wirklich beeindruckend. Ein großes Kompliment an die Mannschaft und den Trainerstab.“

Festspiele im Breisgau

Und die Freiburger Festspiele gehen weiter. Am Sonntag treffen die Breisgauer in der Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim, am Donnerstag kommender Woche steht das Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart an. Danach muss der SC im Europacup am 30. April zunächst auswärts in Braga ran, eine Woche später steigt das Rückspiel.