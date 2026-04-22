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Heute im DFB-Pokal: Leverkusen-Star fällt gegen FC Bayern aus

Leverkusen-Star fehlt gegen Bayern

Bayer Leverkusen muss offenbar auf einen Leistungsträger verzichten, der gegen den FC Bayern im DFB-Pokal eine wichtige Rolle hätte spielen können.
Die Saison von Bayer 04 Leverkusen läuft nicht wie geplant. Nun müssen sie im Pokal ausgerechnet gegen die Bayern spielen. Kasper Hjulmand ist trotz alledem optimistisch und möchte nach Berlin den DFB Pokal gewinnen.
SPORT1
Bayer Leverkusen muss offenbar auf einen Leistungsträger verzichten, der gegen den FC Bayern im DFB-Pokal eine wichtige Rolle hätte spielen können.

Bayer Leverkusen muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern wohl auf Stürmer Christian Kofane verzichten. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fällt der 19-Jährige wegen Oberschenkelproblemen aus.

Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hatte den Ausfall auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) noch verschwiegen. Lediglich „ein oder zwei Kleinigkeiten“ seien im Kader zu beklagen.

Kofane fällt gegen Bayern aus – Schick dürfte starten

Kofane hätte womöglich gute Chancen auf einen Startelfeinsatz gehabt. Vor allem wegen seiner hohen Geschwindigkeit hätte er im Matchplan gegen die Bayern eine wichtige Rolle spielen können.

Ersetzt wird er nun vermutlich von Patrik Schick. Kofane bringt es in der laufenden Saison auf 42 Einsätze, sieben Tore und acht Assists. Schick steht bei 37 Spielen, 17 Toren und vier Vorlagen.

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