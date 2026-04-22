Heute im DFB-Pokal: Leverkusen-Star fällt gegen FC Bayern aus

SPORT1 22.04.2026 • 10:27 Uhr Bayer Leverkusen muss offenbar auf einen Leistungsträger verzichten, der gegen den FC Bayern im DFB-Pokal eine wichtige Rolle hätte spielen können.

Bayer Leverkusen muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern wohl auf Stürmer Christian Kofane verzichten. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fällt der 19-Jährige wegen Oberschenkelproblemen aus.

Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hatte den Ausfall auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) noch verschwiegen. Lediglich „ein oder zwei Kleinigkeiten“ seien im Kader zu beklagen.

Kofane fällt gegen Bayern aus – Schick dürfte starten

Kofane hätte womöglich gute Chancen auf einen Startelfeinsatz gehabt. Vor allem wegen seiner hohen Geschwindigkeit hätte er im Matchplan gegen die Bayern eine wichtige Rolle spielen können.