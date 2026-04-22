Heute im DFB-Pokal: Leverkusen-Star fällt gegen FC Bayern aus

Bayer Leverkusen muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern wohl auf Stürmer Christian Kofane verzichten. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, fällt der 19-Jährige wegen Oberschenkelproblemen aus.
Leverkusen-Star fehlt gegen Bayern
Bayer Leverkusen muss offenbar auf einen Leistungsträger verzichten, der gegen den FC Bayern im DFB-Pokal eine wichtige Rolle hätte spielen können.
Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hatte den Ausfall auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) noch verschwiegen. Lediglich „ein oder zwei Kleinigkeiten“ seien im Kader zu beklagen.
Kofane fällt gegen Bayern aus – Schick dürfte starten
Kofane hätte womöglich gute Chancen auf einen Startelfeinsatz gehabt. Vor allem wegen seiner hohen Geschwindigkeit hätte er im Matchplan gegen die Bayern eine wichtige Rolle spielen können.
Ersetzt wird er nun vermutlich von Patrik Schick. Kofane bringt es in der laufenden Saison auf 42 Einsätze, sieben Tore und acht Assists. Schick steht bei 37 Spielen, 17 Toren und vier Vorlagen.