Jobgarantie? Hjulmand erhält prominente Unterstützung

SID 23.04.2026 • 05:37 Uhr Wechselt Bayer Leverkusen im Sommer den Trainer? Der Sportchef will davon nichts wissen. Auch von den Bayern kommt Lob.

Als Kasper Hjulmand immer und immer wieder seinen Matchplan verteidigte, sprang ihm Vincent Kompany zur Seite. Was Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit geschafft habe, sei in dieser Saison „nicht vielen“ Teams gelungen, sagte der Trainer des FC Bayern nach dem Finaleinzug der Münchner im DFB-Pokal (2:0).

Im ersten Durchgang habe der Rekordpokalsieger eine seiner besten Leistungen bislang gezeigt. „Wenn wir in der ersten Halbzeit so durchkommen, dann beenden wir das Spiel eigentlich“, sagte Kompany. Bayer, das vor dem Seitenwechsel deutlich zu mut- und harmlos agiert hatte, habe sich aber „zurück ins Spiel gekämpft. Was Leverkusen geleistet hat, war einfach sehr gut.“

Jobgarantie für Hjulmand

Dennoch musste Hjulmand die einzig verbliebene Titelhoffnung abschreiben. Aufgrund der wechselhaften Bundesliga-Saison wird bereits munter über mögliche Nachfolger im Sommer spekuliert. Bleibt der Däne im Rheinland? „Ja“, sagte Sportchef Simon Rolfes bei Sky: „Er hat einen Vertrag bis 2027. Es gibt auch keine andere Entscheidung. Auch wenn in den Medien gefühlt alles klar ist – ist es nicht. Das ist die Situation.“

Rolfes richtete den Fokus umgehend auf den Kampf um die Qualifikation zur Königsklasse – wohl wissend, dass dem Tabellensechsten nur die Rolle des Jägers bleibt. „Das Wichtigste sind die nächsten vier Spiele in der Bundesliga“, sagte der Sportchef mit dem rheinischen Duell gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Hinterkopf: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Möglichkeit haben, in die Champions League einzuziehen, wenn wir die Spiele gewinnen.“