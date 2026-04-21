FC Bayern: "Magic Musiala" bald wieder zurück

SID 21.04.2026 • 10:55 Uhr Der Münchner Trainer sieht den lange verletzten Jungstar auf einem sehr guten Weg und erwartet sogar eine "entwickelte Version".

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ist fest davon überzeugt, dass Jamal Musiala bald schon wieder als „Zauberfuß“ zu sehen sein wird. Der 23-Jährige sei nach seiner langwierigen Verletzung „in einer guten Phase. Er ist ganz nah an seinem besten Niveau“, sagte Kompany vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen.

Es sei nur noch die Frage: „Wann kommt dieser Magic Musiala wieder, ein Jamal in seiner allerbesten Zeit? Und das kommt zu 100 Prozent wieder.“

Musiala: „Entwickelte Version“

Der Münchner Erfolgstrainer erwartet den Nationalspieler künftig sogar noch stärker als vor dessen Verletzung, weil sich Musiala „körperlich entwickelt hat. Und wenn diese totale Freiheit irgendwann wiederkommt, und das wird zurückkommen, dann hast du eine entwickelte Version von Jamal Musiala“, betonte Kompany am Dienstag.

Schon jetzt seien „seine Momente da. Er ist unheimlich torgefährlich, kommt oft in die gefährlichen Räume. Er hat in 600 Minuten schon neun Scorer-Punkte. Das zeigt“, so Kompany, „dass er bereit ist“.

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Der Offensivspieler war im Januar nach monatelanger Pause zurückgekehrt und kommt immer besser in Schwung. „Jetzt muss man ein bisschen schauen, dass mein Fuß gut bleibt für die Spiele, die noch kommen“, sagte Musiala bei DAZN am Sonntag nach dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart.